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Pevač Emir Brunčević je na promociji svog prvog albuma pred okupljenim medijima otvoreno govorio o estradnim izazovima, finansijama, ali i reakciji supruge na atraktivne manekenke u njegovim spotovima.

Iako iza sebe ima godine rada i nastupa, Emir Brunčević je priznao je da je organizacija prvog albuma donela veliku odgovornost, te da je pred sam događaj morao da primeni provereni recept protiv treme.

Govoreći o atmosferi pred izlazak pred medije i publiku, pevač je iskreno opisao kako se borio sa pritiskom tokom večeri.

01:23 Promocija albuma Emira Brunčevića Izvor: Kurir

Estrada ga podržala

Mnogi poznati okupili su se na ovom događaju kako bi pružili podršku svom mlađem kolegi.

Pevačica Jana pozirala je pred kamerama u ležernoj kombinaciji.

00:07 Pevačica Jana na promociji Izvor: Kurir

Na promociji albuma Emira Brunčevića, Osman Hadžić razgovarao je sa medijima, a među temama o kojima je govorio bila je muzika, ali i Halid Bešlić, čiji odlazak još uvek teško pada kolegama, prijateljima i publici.

04:13 Osman Hadžic na promociji albuma Izvor: Kurir

Hadžić je istakao da se muzički ukusi i trendovi menjaju, ali da pojedini izvođači i njihove pesme ostaju nezaobilazni, posebno kada se noć približi kraju.

„Svako vreme donosi svoju muziku, ali svi posle ponoći traže Šabana, Osmana i Halida“, rekao je Hadžić.

Ivana Krunić uveličala je takođe ovaj događaj, dok su Viki i Taške ukrali poglede prisutnih svojim dolaskom.

06:41 Ivana Krunić na promociji Izvor: Kurir

Promociji su prisustvovali estradi novinar Marko Đedović, Ceca, Dara Bubamara i mnogi drugi.

00:42 Viki i Taske ukrali poglede na promociji Izvor: Kurir

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