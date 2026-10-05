POZNATI NA PROMOCIJI EMIRA BRUNČEVIĆA! Evo ko se sve pojavio i šta kažu
- Emir Brunčević je na promociji prvog albuma govorio o tremi, odgovornosti i pritisku pred medije i publiku.
- Na događaju su ga podržale brojne kolege, među njima Jana, Osman Hadžić, Ivana Krunić, Viki i Taške, kao i Ceca i Dara Bubamara.
Pevač Emir Brunčević je na promociji svog prvog albuma pred okupljenim medijima otvoreno govorio o estradnim izazovima, finansijama, ali i reakciji supruge na atraktivne manekenke u njegovim spotovima.
Iako iza sebe ima godine rada i nastupa, Emir Brunčević je priznao je da je organizacija prvog albuma donela veliku odgovornost, te da je pred sam događaj morao da primeni provereni recept protiv treme.
Govoreći o atmosferi pred izlazak pred medije i publiku, pevač je iskreno opisao kako se borio sa pritiskom tokom večeri.
Estrada ga podržala
Mnogi poznati okupili su se na ovom događaju kako bi pružili podršku svom mlađem kolegi.
Pevačica Jana pozirala je pred kamerama u ležernoj kombinaciji.
Na promociji albuma Emira Brunčevića, Osman Hadžić razgovarao je sa medijima, a među temama o kojima je govorio bila je muzika, ali i Halid Bešlić, čiji odlazak još uvek teško pada kolegama, prijateljima i publici.
Hadžić je istakao da se muzički ukusi i trendovi menjaju, ali da pojedini izvođači i njihove pesme ostaju nezaobilazni, posebno kada se noć približi kraju.
„Svako vreme donosi svoju muziku, ali svi posle ponoći traže Šabana, Osmana i Halida“, rekao je Hadžić.
Ivana Krunić uveličala je takođe ovaj događaj, dok su Viki i Taške ukrali poglede prisutnih svojim dolaskom.
Promociji su prisustvovali estradi novinar Marko Đedović, Ceca, Dara Bubamara i mnogi drugi.
Pogledajte dodatni snimak: