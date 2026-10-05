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Pevačica Dara Bubamara pojavila se na promociji albuma kolege Emira Brunčevića sa mlađim dečkom i u svom prepoznatljivom, energičnom stilu otvoreno govorila o privatnom životu i poslovnim uspesima. Folkerka je istakla da je trenutno veoma ispunjena i voljena, ali se i pohvalila da je smršala nekoliko kilograma te da uživo izgleda još bolje nego na kamerama.

Pored toga, Dara je pred okupljenim medijima iznenadila priznanjem da gotovo nikada ne nosi grudnjak, ali i najavom da će uskoro pokazati kako izgleda potpuno bez šminke.

"Tempo mi je ludački, imala sam nastupe, snimala sam Grand, ludilo. Sledeće nedelje idem na Kipar. Jako sam zadovoljna u životu, svi smo živi i zdravi, imam sina, imam dečka, voljena sam, smršala sam 5, 6 kila, kamera dodaje 8 kilograma. Svi mi uživo govore kako si ti tanka, mršava i lepa. Ja sam mnogo lepša bez šminke, jednom ću doći da vam pokažem kako izgledam bez šminke, kući sam bez šminke. Ja sam energična žena, pravim trendove. Ima žene koje su prelepe bez šminke, a ima i koje su katastrofa. Težak je naš posao. Ja grudnjak ne nosim, nosim ga samo u posebnim prilikama i to sa čipkom." - rekla je pevačica Dara Bubamara na promociji albuma kolege Emira Brunčevića.

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Dara Bubamara intervju Izvor: Kurir

Nedavno su letovali i na Mikonosu

Podsetimo pevačici Dari Bubamari društvo je pravio njen mlađi izabranik, uspešni biznismen, a sudeći po objavama na Instagramu, zaljubljeni par ni na čemu nije štedeo.

Najviše pažnje privukao je snimak iz vožnje otvorenim kabrioletom. Dara je pozirala sa širokim osmehom i vetrom u kosi, noseći minijaturni crni bikini koji je istakao njeno bujno poprsje i velike crne naočare.

Za volanom se našao njen dečko, koji je za ovu dnevnu vožnju ostrvom odabrao opuštenu, ali elegantnu belu košulju. Mnogima je zapalo za oko koliko je pevačica energična i mladog duha, te da se razlika u godinama mnogo i ne primećuje.

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 Pogledajte dodatni snimak:

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Ceca na promociji Izvor: Kurir