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Milica Kon, voditeljka i supruga kompozitora Marka Kona, ne prestaje da šokira javnost svojim nesvakidašnjim i otvorenim stavovima o braku, vernosti i ličnim borbama. Voditeljka je nedavno progovorila o momentu kada je tražila privremeni razvod od supruga, ali i o tome kako gleda na intimne odnose svog partnera sa drugim ženama i zbog čega se i posle 12 godina braka oseća kao devojka.

Htela da se ravede

Milica Kon je svojevremeno rekla da je bila očajna zbog toga što ne može da skine višak kilograma pa je Marku predlagala da se razvedu.

- Kada sam u jednom trenutku imala problem sa kilažom, molila sam Marka da se razvedemo. Rekla sam mu: ''Molim te, Marko, da se razvedemo na šest meseci samo da smršam''. Želela sam malo da propatim, malo da mi ne da decu, samo da smršam. On je na sve to odgovorio zaprepašćeno i rekao da su mi ideje užasne, pa da to ne govorim javno, ali evo, sada sam rekla - ispričala je Milica u emisiji "Magazin IN".

1/5 Vidi galeriju Voditeljka Milica Kon govorila je o problemima sa viškom kilograma , a kako bi smršala podnela je veliku žrtvu. Foto: Printscreen, Kurir Televizija, printscreen Marko Kon

"Može da bude sa drugom ženom, ali ne sme da se zaljubi"

Pored priče o fizičkom izgledu, voditeljka je napravila pravu pometnju kada je u javnosti iznela svoje nesvakidašnje stavove o vernosti i brakovima uopšte. Milica je jasno povukla granicu između fizičke prevare i emocija, istakavši da bi je jedino duboko razočaralo ukoliko bi se njen suprug u drugu ženu zaljubio:

"Može da konzumira drugu ženu, znači može da bude u intimnoj vezi sa drugom ženom, ali ne sme da se zaljubi u nju. Ako se zaljubi u nju, e onda sam razočarana, sad sam tekst ozbiljna. Može da ima devojku sa kojom se viđa, ali da ja to znam, mogu i da gledam, malo da virnem, ali ne kažem da je to bilo."

1/6 Vidi galeriju Marko Kon Foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolić, Kurir

Pored toga što toleriše potpunu slobodu u relacijama, Milica je otkrila da Marko Kon i te kako podržava njen devojački način života i izlaske sa drugaricama, te da joj svesno daje prostor da se opusti i uživa: