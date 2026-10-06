Slušaj vest

Ljubavni život proslavljene odbojkašice Maje Ognjenović godinama privlači veliku pažnju javnosti, a njena poslednja romansa sa Jovanom Pantićem, poznatijim kao Jokarica, navodno je u međuvremenu okončana.

Nakon razvoda od bivšeg vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, sa kojim je u braku provela više od jedne decenije, Maja je emotivnu sreću pronašla pored Jovana, bivšeg supruga pevačice Marije Mikić. Njihova veza mesecima je skrivana od javnosti, a sve je, kako se pričalo, počelo iz prijateljstva.

Zajedničke večere, svakodnevno dopisivanje i romantične šetnje vremenom su ih zbližili, pa su među njima planule emocije. Ipak, zbog brojnih poslovnih i sportskih obaveza, jedno vreme su morali da budu na različitim stranama, što je njihov odnos stavilo na ozbiljan test.

Dodatni pritisak donela je i pažnja javnosti. Maja i Jovan uslikani su zajedno, a njihova romansa ubrzo je postala jedna od tema o kojima se mnogo govorilo. Prema navodima koji su se pojavili u javnosti, upravo je takvo eksponiranje smetalo proslavljenoj odbojkašici, koja privatni život uglavnom pokušava da drži daleko od medija.

1/5 Vidi galeriju Maja Ognjenović Foto: Printskrin/Instagram

Razlikovali su se, navodno, i po načinu života. Dok je Jovan zbog posla često među ljudima, izlazi i pojavljuje se na javnim mestima, Maji više prija mirniji život i manja izloženost javnosti. Njihova priča navodno se završila bez velikih svađa i skandala, ali su različiti stilovi života i okolnosti u kojima su gradili vezu učinili svoje.

"Rođena sam da ugađam drugima"

Otvoreno govoreći o svojoj emotivnoj prirodi, Maja Ognjenović je priznala da se tokom života često previše davala ljudima koje voli.

— Celog života mi je bilo važno da udovoljim drugima. Rođena sam, valjda, da dajem i da ugađam drugima, da delim i širim ljubav — otkrila je odbojkašica.

Upravo iz tog razloga, još pre dvanaest godina uradila je tetovažu sa citatom čuvenog Oskara Vajlda: "Voleti sebe, početak je doživotne romanse", kako bi se podsećala da je ljubav prema sebi jednako važna.

Maja je ujedno naglasila koliko je izazovno i teško graditi stabilan emotivni odnos kada se bavite vrhunskim sportom.

— Taj emotivno-partnerski odnos je specifičan upravo zbog dinamike našeg posla. To stvarno nije jednostavno za pratiti i za zajedništvo, jer naše veze i brakovi nisu tipični. Vrlo je izazovno i teško naći partnera koji to sve razume i može da sledi — objasnila je Maja, ističući koliko joj znači podrška partnera u takvim okolnostima.

1/7 Vidi galeriju Jovan Pantić Foto: Printscreen, Instagram, Printsceen/Instagram

Njene reči dobijaju dodatnu težinu upravo u svetlu priče o odnosu sa Jovanom Pantićem. Dinamika života profesionalne sportistkinje, česta putovanja, obaveze i odvojenost neretko predstavljaju ozbiljan izazov za emotivne veze, a Maja nikada nije krila da je za nju razumevanje partnera jedan od ključnih uslova za zajednički život.