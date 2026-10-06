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Kako Kurir saznaje, Zoran Marjanović pušten je na kućno lečenje nakon što je prethodnih dana bio hospitalizovan zbog teških povreda koje je zadobio tokom fizičkog sukoba.

Foto: Boba Nikolić

Marjanović je nakon incidenta hitno zbrinut u Urgentnom centru, gde su lekari obavili neophodnu dijagnostiku, sanirali povrede i odlučili da ga zadrže na daljem lečenju i posmatranju zbog ozbiljnosti njegovog zdravstvenog stanja.

Kako je Kurir ranije pisao, Marjanović je zadobio više udaraca u predelu glave i tela, a konstatovana mu je teška kontuzija mozga. Na njegovom licu bili su vidljivi brojni podlivi, a tokom sukoba izbijeni su mu i zubi.

Zbog povreda glave lekari su odlučili da ga zadrže u bolnici kako bi njegovo stanje bilo pod stalnim nadzorom.

Do incidenta je, prema dosadašnjim informacijama, došlo u noći između petka i subote. Marjanović je, prema navodima iz njegovog okruženja, otišao kod prijatelja u stan na Karaburmi, gde je tokom večeri došlo do žustre rasprave, koja je potom prerasla u fizički sukob.

Kako je Kurir ranije pisao, tokom sukoba potegnut je i pištolj, kojim je Marjanović navodno udaran u glavu. Posle napada prevezen je u Urgentni centar, gde je zadržan na lečenju.

Oglasio se Zoran Marjanović

1/5 Vidi galeriju U žiži skandala Foto: Privatna Arhiva, Nenad Kostić, Kurir

Podsetimo, Marjanović se nakon incidenta kratko oglasio za Kurir, tvrdeći da mu je sve bilo „namešteno“ u stanu na Karaburmi.

Nakon nekoliko dana provedenih pod nadzorom lekara, Marjanović je sada napustio bolnicu i oporavak će nastaviti u kućnim uslovima.

Zoran Marjanović se do trenutka objavljivanja ovog teksta nije oglašavao ovim povodom. Ekipa Kurira pokušala je da stupi u kontakt sa njim kako bismo čuli njegovu stranu priče i dobili komentar na aktuelna dešavanja, ali odgovor još uvek nismo dobili.

Podsetimo, Zoran Marjanović se već godinama nalazi u centru pažnje javnosti zbog sudskog postupka koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Beogradu zbog ubistva njegove supruge, pevačice Jelene Marjanović.