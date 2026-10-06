ZORAN MARJANOVIĆ PUŠTEN NA KUĆNO LEČENJE! Nakon teških povreda napustio bolnicu, evo u kakvom je stanju
- Zoran Marjanović pušten je na kućno lečenje nakon nekoliko dana provedenih u bolnici zbog teških povreda zadobijenih u fizičkom sukobu.
- Prethodno je bio zbrinut u Urgentnom centru, a lekari su mu konstatovali tešku kontuziju mozga, podlive i izbijene zube.
Kako Kurir saznaje, Zoran Marjanović pušten je na kućno lečenje nakon što je prethodnih dana bio hospitalizovan zbog teških povreda koje je zadobio tokom fizičkog sukoba.
Marjanović je nakon incidenta hitno zbrinut u Urgentnom centru, gde su lekari obavili neophodnu dijagnostiku, sanirali povrede i odlučili da ga zadrže na daljem lečenju i posmatranju zbog ozbiljnosti njegovog zdravstvenog stanja.
Kako je Kurir ranije pisao, Marjanović je zadobio više udaraca u predelu glave i tela, a konstatovana mu je teška kontuzija mozga. Na njegovom licu bili su vidljivi brojni podlivi, a tokom sukoba izbijeni su mu i zubi.
Zbog povreda glave lekari su odlučili da ga zadrže u bolnici kako bi njegovo stanje bilo pod stalnim nadzorom.
Do incidenta je, prema dosadašnjim informacijama, došlo u noći između petka i subote. Marjanović je, prema navodima iz njegovog okruženja, otišao kod prijatelja u stan na Karaburmi, gde je tokom večeri došlo do žustre rasprave, koja je potom prerasla u fizički sukob.
Kako je Kurir ranije pisao, tokom sukoba potegnut je i pištolj, kojim je Marjanović navodno udaran u glavu. Posle napada prevezen je u Urgentni centar, gde je zadržan na lečenju.
Oglasio se Zoran Marjanović
Podsetimo, Marjanović se nakon incidenta kratko oglasio za Kurir, tvrdeći da mu je sve bilo „namešteno“ u stanu na Karaburmi.
Nakon nekoliko dana provedenih pod nadzorom lekara, Marjanović je sada napustio bolnicu i oporavak će nastaviti u kućnim uslovima.
Zoran Marjanović se do trenutka objavljivanja ovog teksta nije oglašavao ovim povodom. Ekipa Kurira pokušala je da stupi u kontakt sa njim kako bismo čuli njegovu stranu priče i dobili komentar na aktuelna dešavanja, ali odgovor još uvek nismo dobili.
Podsetimo, Zoran Marjanović se već godinama nalazi u centru pažnje javnosti zbog sudskog postupka koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Beogradu zbog ubistva njegove supruge, pevačice Jelene Marjanović.