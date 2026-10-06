Mariji Mikić na Pesmi za Evroviziju, najveća podrška bio je tadašnji suprug

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Pevačica Marija Mikić i njen bivši suprug Jovan Pantić, koji je ovih dana opet dospeo u centar interesovanja zbog raskida veze sa odbijkašicom Majom Ognjenović, nakon razvoda su na civilizovan način dogovorili podelu zajedničke imovine.

Najvažnija stavka, kako je tada pisao Informer, bio je porodični dom od navodno 500.000 evra na Bežanijskoj kosi, koji je ostao Mariji i njihovoj deci, ćerki Đurđi i sinu Miliji.

Jovan se iselio iz zajedničke kuće u kojoj su živeli dok su bili u braku, i navodno se vratio da živi kod roditelja u Zemunu. Kako navode izvori bliski bivšem paru, sve odluke donete su dogovorom, a oboje su se trudili da razvod protekne u što mirnijem tonu – prvenstveno zbog dobrobiti njihove dece.

1/9 Vidi galeriju Kuća Marije Mikić Foto: Prinscreen/Instagram

- Nije bilo svađa ni natezanja. Oboje su svesni da deci treba stabilnost, i Marija je ostala u kući koju su zajedno kupili na kredit. Jovan je to prihvatio bez problema. I dalje se viđaju i zajedno učestvuju u odgajanju mališana - otkrio je tada izvor blizak nekadašnjem paru za domaće medije.

Marija je nakon razvoda započela vezu sa javnosti nepoznatim advokatom, dok je njen suprug, kojeg svi u gradu znaju pod nadimkom Jokarica, ušao u ljubavni odnos sa Majom Ognjenović, ali se pored nje nije dugo zadržao.

1/7 Vidi galeriju Marija Mikić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kao što smo pisali ranije jedan od glavnih razloga za razvod, prema priči izvora, bili su i Jovanovi dugovi, a Marija je da ne bi izgubili kuću u kojoj je ostala da živi, učestvovala u vraćanju pozajmljenog novca.