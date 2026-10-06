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Iako je sa Sašom Popovićem provela tri decenije i uz njega izgradila porodicu, Suzana Jovanović iza sebe ima brak o kojem je retko govorila.

Pevačica je sada otvorila dušu o zajednici sa prvim suprugom Radetom Zdravkovićem, za kojeg se udala veoma mlada i sa kojim je dobila sina Danijela.

Suzana je u razgovoru sa ocem Predragom Popovićem ispričala da je muzika u početku bila ono što ju je povezivalo sa prvim suprugom. Međutim, njihova ljubavna priča nije imala srećan epilog, a brak je trajao svega nekoliko meseci.

Kako je objasnila, razlog zbog kojeg je odlučila da stavi tačku na taj odnos bila je njegova nevernost. Suzana je jasno stavila do znanja da se sama nikada nije vodila takvim principima, već da joj je vernost oduvek bila izuzetno važna.

1/5 Vidi galeriju Suzana Jovanović Foto: Petar Aleksić, Damir Derivšagić

- Nas dvoje smo oboje u muzici bili. Moj prvi suprug je harmoniku svirao, vezivala nas je muzika, samo što je on voleo malo više da šara, to je bio razlog našeg rastanka. Ja sam drugačije vaspitana, verna sam kao pas. Saši sam bila verna 30 godina, nisam pomislila da pogledam drugog muškarca. Kad u jednoj osobi nađem, podršku, ljubav, oslonac... On je prihvatio i mog sina iz prvog braka, kao svog, kao da mu je on tata, i onda, kako takvog čoveka da prevariš? To bi bio moj najveći greh u životu. Držim se moralnih kodeksa, zaista. I onda se pitam, kako ja mogu, a ovaj ne može? - priča Suzana i dodaje:

Upravo odnos prema porodici bio je jedan od razloga zbog kojih je, kako kaže, ostala dosledna sebi i tokom braka sa Sašom. Posebno joj je bilo važno da njen sin od nje dobije primer koji će jednog dana moći da primeni i u sopstvenom životu.

1/7 Vidi galeriju Suzana Jovanović i Saša Popović Foto: ATA images

Suzana je sa prvim suprugom dobila sina Danijela, a nakon njihovog kratkog braka njen život krenuo je drugim putem. Godinama kasnije upoznala je Sašu Popovića, koji je prihvatio Danijela kao svog i sa Suzanom izgradio brak koji je trajao 30 godina.