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U toku je "Igra istine". Anđela Đuričić pitala je Marka Stefanovića da detaljnije govorio o odnosu sa Sanjom Grujić, kao i o brojnim optužbama koje su izneli tokom sukoba.

- Mogla je da se slika kad god se povredila, a njena majka neka izbacuje. Ja sam argumentovano objasnio juče šta je radila sa Borom Santanom i argumentovano sam joj odgovorio na sve, a njeno je bilo da sam tukao majku i oca. Što se mene tiče tačka na definitivno stavljena na odnos 9. juna, ali to juče šta sam čuo da je bila spremna da me optuži. Nikad nisam čuo da je neko nekog optužio da je tukao majku, a to je katastrofa - govorio je Marko.

- Ja bih da razjasnim ovo ključno i bitno, a Bora Santana nije deo naša veze. Od mene se tražilo da demantujem od pre dve godine nešto, pa ako tvoja majka nije demantovala da si je tukao onda ne moram ni ja. Ovo znači da vas to ne pogađa - dodala je Sanja.

1/6 Vidi galeriju Marko Stefanović Foto: Petar Aleksić, M.M./ATAImages

- Tvoja majka mene poljuje napolju, a ja sam rekao da neću ništa da pričam. Ti si rekla da sam bio agresivniji, kao što sam bio ovde, a kad sam argumentovano pričao za Boru rekao si da sam tukao majku. Ti nisi imala argument za Boru, pa si onda to rekla - nastavio je on.

- Kad su te u osmici pitali da li ti je otac bio agresivan rekao si da je bilo samo par šamara prema majci, a ja ne znam šta tvoja porodica i ti gledate kao nasilje - rekla je Sanja.

- Ona nije mogla da se snađe u ovom odnosu jer je pre toga imala s*ks na jednu noć. Milica Kemez je rekla da si joj ukrala muža i ne verujem da je lagala, a videoi sam situaciju kad ste otišli kući. Vidim da te plavuša i dalje boli, a ja sam samo hteo da ti vratim - govorio je Stefanović.

- Ja imam novog dečka - rekla je Sanja.

- Da, pričala mi je tako pola sata, a onda je rekla: "Šalim se, nemam nikog. Možda do kraja rijalitija budemo zajedno" - pričao je Stefanović.

1/6 Vidi galeriju Sanja Grujić i Filip Car Foto: Printscreen Pink, Kurir

- Tukao si me, bio nasilnik. Na Zlatiboru sam se onesvestila, a za Uskrs si mi udario glavom u volan - dodala je ona.

- Ona je sama sebi čupala kosu jer misli da sam nekog zapratio. Ona je jako iskompleksirana osoba. Ima nešto simpatično da kroz osmeh sakrije nesigurnost koju ima u sebi, ali je jako ljubomorna i posesivna. Mislio sam da smo podneli jako veliku žrtvu i dve godine u rijalitiju. Tebe jedino boli što više nećeš moći da budeš sa mnom - pričao je Stefanović.

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