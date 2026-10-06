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Voditeljka i bivša rijaliti učesnica Sanja Stanković podelila je lepe vesti sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, otkrivši da se i zvanično uselila u svoj novi stan.

Sanja se tim povodom oglasila na Instagramu, gde je objavila fotografiju ključeva novog doma sa priveskom u obliku kuće. Posebnu pažnju privukli su i tradicionalni pokloni koji su je sačekali u novom prostoru – flaša rakije i čokolada.

1/6 Vidi galeriju Sanja Stanković je objavila da se uselila u novi stan i podelila fotografiju ključeva na Instagramu. Foto: Printscreen, Shutterstock, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

„Napokon ključevi novog doma. A tu je i rakija i čokolada kao pravi domaćini“, napisala je Sanja oduševljeno u opisu objave, ne krijući sreću zbog novog životnog poglavlja.

Paprena cena stana

1/9 Vidi galeriju Sanja Stanković, bivša učesnica "Zadruge" i nekadašanja partnerka Jovane Tomić Matore, kupila je nedavno stan na Vračaru, a za njega je iskeširala čak 200.000 evra Foto: Shutterstock, Nemanja Nikolić, Printscreen/Red Tv

Inače, procenjuje se da ukupna vrednost njene imovine premašuje 600.000 evra. Mnogi smatraju da je novac koji je stekla tokom učešća u rijalitiju mudro investirala, a u istom pravcu nastavila je da ulaže i danas, gradeći vredan portfolio nekretnina.

Potrošila 10.000 evra na intervencije

Pored ulaganja u nekretnine, Sanja je deo novca izdvojila i za svoj fizički izgled.

Na plastične operacije, koje su uključivale višestruke korekcije nosa, usana, jagodica, kao i različite tretmane i filere za lice i bradu, potrošila je ukupno oko 10.000 evra.

1/5 Vidi galeriju Sanja Stanković, nakon završene rijaliti karijere, počela je da radi kao voditeljka na Red televiziji, a njena popularnost na društvenim mrežama samo je rasla. Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija

Iako njene stare fotografije svedoče o velikoj vizuelnoj promeni, ona redovno trenira kako bi ostala u dobroj formi, a korisnici društvenih mreža često hvale njenu snalažljivost i način na koji je uložila novac.

Iako je u prošlosti bila u žiži javnosti zbog raznih afera u rijalitiju i izuzetno burnog raskida sa bivšom devojkom Jovanom Tomić Matorom, Sanja danas izbegava da daje intervjue i fokusirana je na svoju karijeru voditeljke.