VODITELJKA SE USELILA U STAN OD PREKO 600.000 €! Sad ne može da sakrije sreću, a evo šta ju je sačekalo u novom domu! (FOTO)
Voditeljka i bivša rijaliti učesnica Sanja Stanković podelila je lepe vesti sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, otkrivši da se i zvanično uselila u svoj novi stan.
Sanja se tim povodom oglasila na Instagramu, gde je objavila fotografiju ključeva novog doma sa priveskom u obliku kuće. Posebnu pažnju privukli su i tradicionalni pokloni koji su je sačekali u novom prostoru – flaša rakije i čokolada.
„Napokon ključevi novog doma. A tu je i rakija i čokolada kao pravi domaćini“, napisala je Sanja oduševljeno u opisu objave, ne krijući sreću zbog novog životnog poglavlja.
Paprena cena stana
Inače, procenjuje se da ukupna vrednost njene imovine premašuje 600.000 evra. Mnogi smatraju da je novac koji je stekla tokom učešća u rijalitiju mudro investirala, a u istom pravcu nastavila je da ulaže i danas, gradeći vredan portfolio nekretnina.
Potrošila 10.000 evra na intervencije
Pored ulaganja u nekretnine, Sanja je deo novca izdvojila i za svoj fizički izgled.
Na plastične operacije, koje su uključivale višestruke korekcije nosa, usana, jagodica, kao i različite tretmane i filere za lice i bradu, potrošila je ukupno oko 10.000 evra.
Iako njene stare fotografije svedoče o velikoj vizuelnoj promeni, ona redovno trenira kako bi ostala u dobroj formi, a korisnici društvenih mreža često hvale njenu snalažljivost i način na koji je uložila novac.
Iako je u prošlosti bila u žiži javnosti zbog raznih afera u rijalitiju i izuzetno burnog raskida sa bivšom devojkom Jovanom Tomić Matorom, Sanja danas izbegava da daje intervjue i fokusirana je na svoju karijeru voditeljke.