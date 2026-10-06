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Pevačica Anabela Atijas sprema se za veliki muzički spektakl 90-ih u Novom Sadu 17. oktobra, a u iskrenom razgovoru otvoreno je govorila o povratku na scenu, zdravstvenom problemu i operaciji očiju kroz koju je nedavno prošla, ali i o porodičnim radostima, unukama Miji i Lani i ulozi bake u kojoj neizmerno uživa.

Pripreme za predstojeći koncert u Novom Sadu u punomsu zamahu, a Anabela Atijas ne krije da je odziv publike na koncerte muzike devedesetih prevazišao sva očekivanja izvođača.

Prezadovoljna

- Fenomenalno! Stvarno živimo neki san koji možda nismo ni sanjali, a univerzum nam ga je poslao. Prezadovoljni smo, prezahvalni, presrećni i blagosloveni. Hvala publici do neba na ovoj ljubavi. Kad smo krenule devedesetih, nismo verovale da će sve ovo ovoliko trajati. Svesni smo bili da sve ima svoj početak i kraj, ali verujem u drugu šansu – i to na velika vrata! Otvorili smo vrata hala i sala koje primaju ogroman broj ljudi, što nismo očekivali. Nastup na Tašmajdanu bio je kruna karijere, prvi put sam bila tamo i doživela toliku ljubav. Što se mene tiče – to je to" - rekla je pevačica za Blic, koja pored uspešnih samostalnih nastupa ponovo nastupa i sa bivšim suprugom Gagijem Đoganijem u okviru grupe Funky G.

1/5 Vidi galeriju Zvezde devedesetih Foto: Kurir

Mnoge je zabrinula vest da je pevačica bila podvrgnuta operativnom zahvatu. Anabela je smirila javnost i objasnila o čemu je reč.

- Nije to ništa strašno, u pitanju je potpuno rutinska operacija. Samo se malo sporije oporavljam zbog stanja mojih rožnjača, koje su više propale. Ali, hvala Bogu, medicina je toliko napredovala da će za deset godina biti dovoljna samo kap nečega da se sve regeneriše. Imala sam dve operacije na sedam dana – taman se jedno oko oporavi, drugo dođe na red. Zbog svetlosti i dima morala sam malo da se zatvorim u kuću i nosim sunčane naočare. Ali sada ide na bolje, vid se izbistrava i već mogu da čitam ono što ranije nije bilo šanse. Tek sam pre dva dana ponovo počela da vozim - otkrila je Anabela.

Podrška supruga

Pevačica je istakla da joj je u najtežim trenucima oporavka najveća podrška bio suprug Andrej Atijas:

- Andrej me je čuvao sve vreme i bio zadužen za vožnju. Ćerke su brinule i pitale kako sam, a čovek posle takvih zahvata prosto mora sebi da priušti malo odmora.

Iako je iza nje period oporavka, Anabela je uspela da prisustvuje porodičnim slavljima – rođendanu zeta Marka Miljkovića i trećem rođendanu unuke Lane, za koje je imala obezbeđenog vozača.

1/6 Vidi galeriju Anabela Atijas Foto: Kurir

- Bilo je super, pravo porodično slavlje. Lana mnogo voli odeću, obuću, torbice i šminku – prava je fensi šmizla! Poklonila sam joj haljinu, torbicu, mašnu za kosu, šnalice i šminku za devojčice, jer me je sama zamolila šta želi. Ali ja ne odvajam decu. Iako Miji nije bio rođendan, dobila je sve identično da se ni jedna ni druga ne bi osećale loše - ispričala je pevačica uz osmeh.

Popustljiva baka

Ona ne krije da je kao baka izuzetno popustljiva i razmažena prema unukama, što povremeno dovede i do manjih razmirica sa ćerkom Lunom Đogani.

- Previše sam popustljiva i neka sam! To je moj posao – posao bake je da razmazi, a mame i tate da vaspitavaju. Zna se desiti da se posvađam sa Lunom oko toga. Ona mi kaže: 'Ti ideš kući, a ja ostajem s njom', ali ja kažem da nijedno dete nije nastradalo od previše ljubavi! Kada si mama, moraju da postoje granice, a baka i deda su tu da ih krše i da ih razmaze - iskrena je Anabela.

1/7 Vidi galeriju Anabela Atijas Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Na samom kraju razgovora, pevačica je otkrila i kako održava besprekornu liniju u pedesetim godinama, ali i kako njen suprug Andrej održava mladolik izgled.

- Obožavam da jedem, ali pravim balans – ima dana kada popustim i dana kada zategnem. Uglavnom je to zdrava ishrana bogata proteinima, što se i preporučuje u mojim godinama. Linija i zdravlje su mi na prvom mestu. Što se Andreja tiče, on nije sportski tip, ali ima sreću sa genetikom pa lepo stari. Mada, kad u ovim godinama počne sve da te boli, moraš malo i da vežbaš - zaključuje Anabela.