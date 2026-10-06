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Osnivač i frontmen popularne grupe "Mobi Dik", Srđan Čolić, u iskrenom razgovoru govorio je o predstojećim nastupima, muzičkim saradnjama, tajnama velikih hitova 90-ih. Progovorio je io tome šta se zapravo dešavalo iza kulisa snimanja provokativnih spotova koji i danas podižu prašinu u javnosti.

Čime se danas bavi

Pored muzičkog projekta koji je ponovo oživeo, Srđan je otkrio čime se sve bavi u privatnom i poslovnom životu.

"Pored Mobi Dika koji sam sad povampirio u svom životu, najbitnija stvar su mi moja deca s kojom imam puno obaveza. Već 15 godina radim sinhronizacije i projekte za 'Disney' (Dizni), a imam i svoju proizvodnju audio komponenti i opreme. Tako da imam puno posla, hvala Bogu — objašnjava pevač.

1/7 Vidi galeriju Srđan iz Mobi Dika nekad i sad Foto: printscreen YT, Printscreen/Youtube, Printscreen/Premijera

Neočekivana saradnja sa Ivanom Gavrilovićem

Muzičar je naglasio da nikada nije voleo da trguje pesmama i piše za druge, ali da priprema nešto potpuno novo.

"Nikada nisam bio trgovac pesmama. Ako radim, radim za sebe. Evo sada smo Ivan Gavrilović i ja seli zajedno da uradimo pesmu kao 'Funk House' bend. On je kreativan i potpuno drugačiji tip od mene. Sviđa mi se taj spoj njegove lucidnosti i energije sa ovom mojom 'mrgodnijom' varijantom, to jako dobro funkcioniše", otkriva Srđan.

O pevačicama grupe Mobi Dik i svađama oko novca

Srđan je stavio tačku i na priče o odnosima unutar grupe sa nekadašnjim pevačicama Janom i Aleksandrom Perović.

"Jana i Aleksandra su bile izuzetno profesionalne u saradnji. Nikada u životu nismo imali razgovor ili svađu oko novca, tu nikada nije bilo problema. Svađali smo se oko običnih, dnevnih, ljudskih i privatnih stvari, ali oko posla nikada. Nisam ostao u kontaktu sa njima, ali o njima nemam nijednu ružnu reč da kažem", navodi Čolić.

"To je bila marketinška fora!"

Povodom tekstova i medijskih nagađanja o navodnim intimnim scenama u spotovima grupe "Moby Dick", Srđan je iskreno objasnio šta se zapravo dešavalo na snimanjima.

1/5 Vidi galeriju i Ana Stanić Foto: Dragana Udovičić, ATA images, Stefan Stojanović, Printskrin

"Desilo se snimanje! Nisu to bile prave intimne scene. Aleksandra Perović i ja smo u tom trenutku bili u stvarnoj emotivnoj vezi, tako da nam nije bilo strano da se zagrlimo, ljubimo i mazimo pred kamerama. Ali da smo imali pravi intimni čin — nema šanse, to se ni pod tačkom razno ne bi desilo! Mi smo glumili. Ja sam glumačko dete i meni to nije bio problem. To je bila marketinška fora, tada je to delovalo provokativno, a danas je benigno i smešno", naglašava pevač.

"Nikad mi bolje nije bilo"

Za sam kraj, Srđan je otkrio kakav mu je emotivni status i šta privatno sluša.

"Posvećen sam deci i slobodan sam muškarac. Nisam se žalio, nikad mi bolje u životu nije bilo! A što se muzike tiče, malo toga od današnje muzike slušam. Poslednje što mi je zapalo za uho od strane muzike bila je Bili Ajliš pre jedno pet godina, a od domaće novije muzike ne slušam baš ništa", zaključio je Srđan Mobi Dik za Blic.