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Katarina Lazić, supruga pevača Darka Lazića, izuzetno je aktivna na društvenim mrežama gde često sa svojim pratiocima deli kako porodične, tako i poslovne trenutke i uspehe. Ovog puta su mediji pričali o njenom biznisu, Darkovom načinu života koji ga moli da promeni zbog ćerke i životu sa suprugom i decom Dragana Lazića, koji je poginuo.

Pare nisu bitne, volela bih da je više sa nama

- Pare nisu bitne i neke stvari su bitnije od para, a one kako dođu tako i prođu. Više volim da je sa nama, ali mora čovek i da radi. Kada se vrati sa puta vidim kako mu Srna svaku igračkicu pokazuje, a meni to nikad ne radi i sigurno bi neki psiholog imao odgovor na to pitanje i po tome vidim koliko joj fali i oseća da ga nema.

Iako često ume da podeli svoju svakodnevicu na mrežama, organizacija dana kod nje uvek postoji.

- Navikla sam da se kombinujem sama i da sve radim sama. Možda to nije toliko dobro i uglavnom je Darko na putu vikendom, a Srna je kod mojih. Možda mi je teret nekad da se organizujem sama, ali na to sam navikla. Od kad sam bila osnovna škola ja sam na raspustu radila, delila letke, promocije, dok sam studirala prodavala sam slike na svadbi, onda radila nokte i uvek sam bila u poslu i navikla sam da imam puno obaveza. Takav je moj život i to sam ja – otkrila je Kaća, a onda istakla da je Darka, kao i Srnu razmazila.

- Jesam i mnogo toga sam preuzela na sebe i on je čovek koji se petkom probudi uzme kofer i zna da će imati sve što mu treba. Razmazila sam ga, ja sam lavica i volim da čuvam svoje, ponekad i krivim sebe zbog toga kada ne mogu sve da stignem i onda kažem što sam te toliko razmazila, ali ne mogu drugačije.

1/6 Vidi galeriju Katarina Lazić na estetskoj korekciji Foto: Printscreen

Posle svirke manje da se sedi u kafani

Folker je jedan od najtraženijih pevača, te je kao i mnoge njegove kolege zamenio noć za dan.

- Kad je kući zameram mu što puno spava, ali on ističe da je umoran. Pokušavam da mu objasnim da mora da promeni ritam. Znam da je to zbog njegovog posla, ali nezgodno je tako radnim danima i onda ne može ni organizam da funkcioniše. Sa Darkom sam išla jedne godine na svaki nastup, spavala koliko su i oni spavali i mislim da su svi oni malo razmaženi. Svako može kad hoće, samo malo manje posle svirke da sede u kafani i sigurno je Darko jedan od tih – iskreno kaže Katarina.

O deci i supruzi Darkovog pokojnog brata“

Kaća je progovorila i o njihovom životu u Brestaču, ali i danima koje provodi sa Darkovom majkom Brankom, kao i sa udovicom Darkovog brata Dragana, Ivanom.

1/5 Vidi galeriju Pevač u žiži interesovanja Foto: Printscrean, Kurir, Printscreen

- Nedavno je Darko okačio snimke gde Branka i on spremaju papriku, a ja sam bila zadužena za džem. Srna je tu glavni majstor. Često smo svi zajedno i živimo kuća do kuće, a deca od Darkovog brata su stalno kod nas i mi smo kod njih i Srna jako voli da se igra sa njima. Volim da živim u selu i u toj našoj slepoj ulici gde su naše dve kuće i imamo svoju privatnost i ne brinemo se ni za šta i tu sam svoj na svome. Ivana i ja živimo jedna pored druge i viđamo se svaki dan i u super smo odnosima. Tu smo stalno svi zajedno i jedni drugima pomažemo. Verujem da je njemu lakše što smo svi tu, jer to je njegova porodica, a meni je naravno lakše jer nisam sama, ni Srna nije sama i ima sestre koje su svaki dan sa njom i baš volim što sam tu – rekla je Katarina.

kurir / blic

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