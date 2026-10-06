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Laura Prgomet i Bebi Dol razgovarale su u dvorištu Bele kuće i komentarisale aktuelna dešavanja iz Elite.

- Ja sam bila sigurna da on poznaje dovoljno sebe - rekla je Bebi.

- On je u odnosu i van odnosa drugačiji, ali da ga je tako brzo sabotirao taj odnos... To je haos - govorila je Laura.

- Neki ljudi dominiraju i imaju taj nastup koji može da zaseni druge. Svako zlo ima svoje dobro, možda uspe da se resetuje. Ja mislim da je ovo poslednje mesto za bilo kakvu vezu. Veza je od reči "obaveza", to znači da dvoje imaju obavezu jedno prema drugome... Đukić se spasao - pričala je Bebi.

1/7 Vidi galeriju Bebi Dol pred ulazak u Elitu 10 Foto: Kurir

- Da, on je živnuo i konačno pokazuje svoje pravo lice da je zabavan i simpatičan - dodala je Laura.

- On kao da ponovo počinje da diše. On ako ne nauči nešto iz tog kratkog ludila pre svega o sebi... Tamo gde ti nije mesto, a mogao je da zna, ali je sve to neozbiljno mislio veza i zezanje - rekla je Bebi.

1/7 Vidi galeriju Laura Prgomet Foto: Printscreen, Printscreen Pink

- Sve je to bilo previše brzo - rekla je Laura.

- Meni je ono spavanje zajedno ugrozilo sliku o Anđeli jer njeno držanje ne odaje takvu žensku. Ona je u toj pozi da nikako ne bi to kod nje išlo. Za sve ove dane oni nisu izgovorili zbog čega su se odlučili na to, a znali su da će da bude pitanja. To je pitanje na koje se lako odgovara, ali nije bilo odgovor ni na jedno od tih pitanje i onda mi je ostavilo neko vrstu nepoverenja. Sve što se te akcije tiče nije mi se dopalo - pričala je Bebi Dol.

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