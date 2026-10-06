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Goga Gačić sinoć se pojavila na promociji prvog albuma kolege Emira Brunčevića, a tom prilikom je progovorila i o ljubavnom životu. Pevačica je progovorila o brojnim temama, a dotakla se i teme ljubavnica.

Dok njen bivši suprug, koji ju je prevario tokom braka, trenutno uživa sa trudnom partnerkom, Goga se trudi da prošlost ostavi iza sebe i fokusira se na karijeru.

1/5 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Instagram, Kurir

Marko je juče tokom dana objavio fotografiju sa devojkom sa kojom je varao Gogu dok su bili u braku i priznao da ne može da sakrije sreću, što je mnoge razbesnelo, a mnoge je zanimalo kako Goga sada gleda na prethodni period iza nje.

Goga nije krila da je zadovoljna, fokusirana na naslednike, ali na pitanje kako sada gleda na žene koje su ljubavnice ostala je suzdržana.

"Ne mogu da komentarišem žene ljubavnice, to je nečiji izbor", rekla je Goga za Blic i time jasno stavila do znanja šta misli o bivšem i načinu na koji su se razišli.

Otkrila kakvog muškarca sada želi

1/5 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Instagram Screenshot, Kurir Televizija, Printscreen/Instagram

Goga je otkrila i kakvog muškarca bi jednog dana volela pored sebe, ali i da sada želi da obezbedi svoj krov nad glavom.

"Nemam novog dečka, ima udvarača, ali za mene nema. Trenutno su fokus karijera i deca. Verujem u ljubav, nije to samo partner. Kod muškarca mi je najbitnije da bude dobar čovek, da me prihvati kakvu jesam i da prihvati moju decu, može da bude i siromašan, ako me drži kao malo vode na dlanu. Nije bitno čime se bavi, volela bih da oboje radimo i da je sve to naše. Trenutno gledam da kupim stan ako Bog da, sebi kupujem neophodno." - rekla je Goga Gačić sinoć.