Slušaj vest

Pevačica, Svetlana Ceca Ražnatović, pojavila se na gala slavlju kod svog frizera, Stevana Radivojevića, koje se održava večeras u jednom poznatom beogradskom restoranu.

Ceca je za ovu priliku odabrala opuštenu, ali efektnu odevnu kombinaciju - crvenu kožnu jaknu, crne helanke i duboke, ravne čizme, a svu pažnju je privukla njena torbica poznatog luksuznog brenda koja košta oko 12.800 evra.

Stevanu je na poklon donela kovertu sa novcem, a on je na to prokomentarisao: "Ono što najviše volim!".

Pred okupljenim medijima Ceca je otkrila šta je poželela svom saradniku.

- Da bude još uspešniji, ako od ovoga može. Želim mu da kupi vilu u Španiji, jednu na Zanzibaru... Šalu na stranu, želim mu da nastavi ovakvim tempom kao i do sada. Preumoran jeste, ali svakako preuspešan. Ja moje prijatelje uvek bodrim srcem i dušom - istakla je Ceca i dodala:

1/5 Vidi galeriju Ceca Ražnatović Foto: Kurir/Srđan Zelembaba

- Imamo velike planove i kad je moj album u pitanju, on ima milion ideja i nadam se da ćemo ih sve realizovati - otkrila je pevačica.

Otkrila da li postoji spisak koleginica sa kojima Stevan ne sme da sarađuje

- Taman posla, to nikad nije postojalo. Čak je bilo spekulacija kada su neki moji prijateljski odnosi sa vašim kolegama (novinarima), videlo se i gde sam bila napadana da stojim iza ovoga ili onoga, da ja nešto ne dam... To u principu govore ljudi se inače time bave. Svi ti moji prijatelji, rade sa svim pevačima i nikada nisu imali problem. Ja smatram za uspešnog da radi sa svima. Zamislite da mene neki moj prijatelj uslovljava gde ću da nastupam. To nije ni ljudski, ni kolegijalno, a ni finansijski isplativo - rekla je ona i dodala:

- Ne uslovljavam ni prijatelje, ni saradnike. Pa vidite, moja kuma je u žiriju suprotnog tima. Nemam problem. Svako neka se druži sa kim želi, ja imam poverenje u svoje prijatelje da me nikada ne bi izdali, prodali. Sa kim će sesti, sa kim će jesti, to je njihovo pravo, jer ni ja ne dozvoljavam da mene neko uslovljava sa kim ću biti dobra - rekla je Ceca.

"Anastasiji sam ukrala frizera"

Ceca je potom priznala da je Stevan prvo bio frizer njene ćerke Anastasije, a onda ga je i ona angažovala.

- Ja sam Anastasiji ukrala frizera. Samo sam uskočila i rekla: "Od danas je moj!", a ona je na to rekla: "Izdajniče!" - rekla je Ceca kroz smeh.

Pogledajte dodatni snimak: