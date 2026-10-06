Slušaj vest

Pevačica Marija Mikić stigla je sa sestrom na rođendan kod Stevana Radivojevića. U iskrenom razgovoru je govorila o balansiranju poslovnog i privatnog života, izazovima roditeljstva nakon razvoda od bivšeg supruga, kao i o novom emotivnom poglavlju koje uspešno čuva od radoznalih pogleda.

Marija Mikić je otkrila kako uspeva da izgleda sveže i pored gustog rasporeda i sezonskih prehlada u domu.

"Malo je sezona virusa, pa šta da radimo – klinci su uradili svoje. S obzirom na to da sam se sama šminkala, hvala vam na komplimentu."

Na pitanje kako izgleda kada je ćerke našminkaju, kroz osmeh poručuje da bi u tom slučaju izdominirala:

"Da sam tako došla, verovatno bih ja bila glavna zvezda večeras. Ali dobro, ima ona još da uči."

Pravila u kući: "Za štiklice reagujem, karmin može!"

Iako je blaga prema dečijoj radoznalosti, jasne granice u domu moraju da postoje.

"Dozvoljavam im da maštaju, da imaju detinjstvo, da prave kućice, da se šminkaju i da malo izlazimo iz nekih kalupa. Karmina je polomljeno više nego štiklica – za štiklice reagujem, bogami! To je ono 'ne dam štiklicu', ali što se tiče šminke, to im je zanimljivo, pa to može. Sada već imaju i svoju dečiju šminku."

Osvrnuvši se na upotrebu pametnih telefona kod male dece, ističe da svesno ulaže trud kako bi smanjila vreme pred ekranom.

"Jeste zarazno. Postoje neke Montesori igrice, pa sam pokušala time da se poslužim. Kada idem sama i snimam, jako mi je teško da se 'dupliram', pa nekad pribegavam tome. Međutim, baš se trudim da to bude najmanje moguće i u poslednje vreme mi lako uspeva, iako to zavisi od perioda do perioda."

1/8 Vidi galeriju Stan u kome su živeli Jovan i Marija Foto: Printscreen/Instagram

Bez obzira na radno vreme i vikend nastupe, vreme pred spavanje rezervisano je isključivo za decu.

"To mi je prioritet i to ne preskačemo. Imamo rituale i to su mi zaista najbitnije stvari u životu. Mam posao koji se radi vikendom, a radnim danima sam 24 sata na snimanjima. Ovo mi puni baterije – i prazni, kao što vidite! Ali to su stvari koje su jako bitne."

Odgoj dece nakon razvoda: "Ja sam autoritet i strogi policajac"

Govoreći o organizaciji života i vaspitavanju dece nakon razvoda, naglašava da nikakve rastrzanosti nema.

"Nije rastrzano, većinom imaju moje navike, još su mali pa ćemo videti kad porastu. Ipak sam ja autoritet. Moja je zadnja i oni to znaju. Kod mene nema toliko zezanja, kako god vama izgledala."

Iskreno priznaje da uloga roditelja zahteva i dozu strogoće od koje ne beži.

"Moram da budem i stroži policajac, i vaspitač, i pedagog, ali i da zagrlim kad su bolesni. Nema priče. Žao mi je što sam nekad stroža nego što treba, ali mislim da je to neophodno. Sigurno će mi se sa 34 godine zahvaliti što sam bila takva, kao što sam se i ja zahvalila svojoj majci."

"Ne krijemo se, ali on nije iz ove branše"

1/6 Vidi galeriju Marija Mikić i Jovan Pantić Foto: ATAIMAGES, Instagram, Nemanja Nikolić, Printscreen

Pevačica je potvrdila da u njenom privatnom i emotivnom životu sve funkcioniše besprekorno.

"Stižem sve, posvećujem se sebi. Jesam rastrzana na svim frontovima, ali mi je lepo. Ljubav je super, sve je super! Sve je kako treba, imam ja to po folderima. Naravno da sam okrenula novi list, sve je to normalno."

Otkrila je i zbog čega svog emotivnog partnera još uvek ne eksponira u javnosti.

"To nije do mene, a nije mi ni potrebno. Za sada smo mi u našem svetu. Nije kao da se krijemo – ne krijemo se, samo prosto njegov posao nije kao moj i nije iz ovog sveta."

Kurir.rs/Blic