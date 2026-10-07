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Maja Marinković i Asmin Durdžić gostovali su u emisiji „Amidži šou”, gde su, uprkos brojnim osudama i opstanku veze nakon izlaska iz rijalitija „Elita 9”, otkrili nepoznate detalje svog odnosa. Maja je, takođe, šokirala kada je priznala da uskoro ide da izvadi implant iz zadnjice.

Asmin Durdžić je na samom početku priznao da je Maju van rijalitija upoznao u potpuno drugačijem svetlu.

- Sa Majom sam uvek zadovoljan, u rijalitiju je bilo tako kako je bilo, napolju je druga priča. Skroz druga osoba je u rijalitiju, ima dosta tih devojaka koje peckaju i prave smicalice”.

"Vraćam se na fabrička podešavanja”

Jedno od najzapaženijih pitanja odnosilo se na estetske korekcije. Na pitanje koliko ju je tačno koštala nova zadnjica, Marinkovićeva je šokirala izjavom da planira novu, treću intervenciju i odustajanje od implantata.

- Iskreno, ja sam se pokajala zbog te moje intervencije koju sam uradila, smatram da mi to nije potrebno. Uskoro imam treću intervenciju, vadim to i vraćam se na fabrička podešavanja. U vitrinu ću da stavim da stoji za uspomenu, probala, videla i nije mi se svidelo.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Foto: Printscreen

Dodatno objasnila zbog čega se pokajala i kako je donela tu odluku.

- Drugačiji su implanti za grudi i zadnjicu. To stoji devojkama koje su malo jače građe, ja sam dosta mršava i to se nije uklopilo sa mojom konstitucijom.

Finansije i onlajn kupovina

Tokom učešća u rubrici „Tombola”, par je odgovarao i na pitanje koliko je novca mesečno potrebno za normalan život. Maja je najpre navela visoku cifru, ali je potom pojasnila svoje mišljenje:

- Nisam ja baš nešto kompetentna, ali mesečno?! Ako ne računamo šoping, možda 10.000 evra! Nemam kiriju, račune i sve to uredno plaćam. Možda sam računala onako kako sada mesečno funkcionišem, ali evo, za normalan život, možda oko dve-tri hiljade evra.

Asmin je potom otkrio da Maja ne prestaje sa kupovinom ni kada je kod kuće.