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Rođa Raičević je i pored svog kratkog životnog veka ostavio veliki trag na domaćoj estradi, a njegove emotivne pesme i dalje "gađaju u žicu". I nakon 25 godina od njegove smrti, priča se o njegovoj svesci sa hitovima koju je ukrao sada već poznati pevač.

Foto: Printskrin

"Pamtim ga kao čoveka velikog srca i duše koji je uvek bio tu za svoje najbliže. Takvu harizmu i energiju nikada neću moći da zaboravim. On je bio moj lični heroj", tako govori o legendarom Rođi Raičevću njegov bratanac.

Upravo to što je nosio u sebi pretočio je u pesme koje su postali evergrinovi, te ih i današnja omladila sluša i čini se da su sve popularnije. Čuveni šmeker rođen u Nikšiću 11. jula 1957, svojim autentičnim glasom znao je svakoga da pogodi direktno u dušu. Način na koji je komponovao i pevao, u slušaocu je budio najdublje emocije. Niko nije mogao ni da nasluti da će nas iznenada napustit 2001. u 44. godini života.

I dok pevamo: "U tebe sam zaljublje", "Da Bog da", "Tako je suđeno", Rođa nikada neće biti zaboravljen, štaviše, velika je inspiracija mladim pevačima.

Od nestašnog deteta do omiljenog pevača u Jugoslaviji

1/5 Vidi galeriju Rođa Raičević Foto: Kurir, Shutterstock, Printscreen/Youtube, Kurir, Printscreen, Aleksandar Jovanović Cile

Rodoljub Rođa Raičević je rođen u Nikšiću, a osnovnu i nižu muzičku školu je završio u svom rodnom gradu, dok je srednju pohađao u Podgorici. Jednom prilikom, Rođa je sa osmehom izjavio da je imao jako burno detinjstvo:

"Gotovo da nije bilo dana a da nisam dobijao batine, bio sam poprilično nemirno dete, a poslušan baš kad sam morao. Najviše sam voleo da kradem biciklu iz komšijske bašte!"

Iako fakultet nije uspeo da završi, Rođa je iskoristio svoj talenat za muziku, i nastavio da se usavršava, pa je tokom letnje sezone radio u Starom Gradu u Budvi. Nastupajući po beogradskim klubovima i kafanama, stupio je u kontakt sa tadašnjim velikim imenima domaće muzičke scene, pa je jedno vreme bio član grupe "Rokeri s Moravu", pa kasnije član orkestra Miše Mijatovića, da bi potom prvi veći autorski uspeh ostvario sa pesmom "Godine idu" Nade Topčagić.

Pre nego što je postao popularan pevač, Rođa je godinama svirao i pisao pesme za velika muzička imena, a pamti se i duet sa tada manje poznatim Vladom Georgievim "Draga". Iako je više bio naklonjen zabavnoj muzici, Rođa je uglavnom sarađivao sa narodnjacima poput: Ane Bekute, Nade Topčagić, Biljane Jevtić, Lepe Brene, Milana Babića, Miru Škorić, Cakane i mnoge druge... Pošto se proslavio kao uspešan kompozitor, mnogi su u to vreme počeli da ga nazivaju novim Tomom Zdravkovićem.

U estradnim krugovima, Rođa je bio poznat kao veliki šmeker, koji je bio slab na lepe žene, pa je u jednom periodu počela da kruži priča da se ludo zaljubio u pevačicu Bubu Miranović i da je ona ostala njegova najveća platonska ljubav. Iako su gajili samo prijateljski odnos, veruje se da Rođa ovu pevačicu nikada nije preboleo.

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Rođa je 1993. godine doživeo vrtoglavi uspeh na muzičkoj sceni, snimivši svoj prvi album pod nazivom "Tako je suđeno". Nakon toga, usledili su brojni festivali, nagrade, a iste te godine proglašen je za pevača godine od strane više radio i TV stanica. "U trenutku uručenja nagrade, bio sam toliko uzbuđen, da, kad je trebalo da kažem nekoliko reči, sve sam zaboravio"! , izjavio je svojevremeno popularni pevač.

Rođa je na domaću i pop scenu doneo jedan sasvim novi muzički stil. Postao je poznat po svojim prefinjenim manirima, kulturnom držanju i skromnom ali samouverenom ponašanju. Mnogi ga smatraju začetnikom specifične mešavine pop i folk muzike. Publika, a naročito ženska populacija je obožavala njegove pesme "U tebe sam zaljubljen", "A ja imam tebe"...

Misterija koja traje već 25 godine

1/9 Vidi galeriju Rođa Raičević Foto: Shutterstock, Promo, Printscreen

Osvanula je šokantna i tužna vest 7. oktobra 2001. godine da je omiljeni pevač pronađen bez znakova života u svom stanu, a da je iznenadna smrt najverovatnije usledila zbog prekomernog konzumiranja narkotika. Međutim, mnogi prijatelji i kolege Rođe Raičevića i danas ne mogu da se pomire sa tim da je pevač otišao na takav način, tako da se i godinama kasnije spekulišu okolnosti pod kojima je umro.

"Znala sam ga kao čoveka koji ne pije, ne puši, a onda sam čula da ga je odnela droga. To mi je i dalje nejasno", izjavila je jednom prilikom pevačica Dragica Radosavljević Cakana.

Nada Topčagić deli isto mišljenje: "Niko od nas nije znao da je sklon porocima. Kad sam čula da je umro u stanu u kojem je bilo droge, bila sam šokirana..."

Da je Rođa Raičević zaista bio protivnik nezdravog načina života posebno govori jedna njegova izjava: "Kada vidim pijanog čoveka, ospice dobijem. Kafane pune dima i bahatost ne podnosim, to mi je odvratno. Nisam boem, ali sam pesnik i muzičar bez alkohola".

Gde je nestala Rođina sveska sa hitovima?

1/9 Vidi galeriju Rođa Raičević Foto: Printscreen/Youtube, Shutterstock, Promo, Promo

Već godinama javnost intrigira čuveni kofer koji je ostao na hodniku zgrade gde je stanovao i po koji niko nije došao posle njegove smrti. Međutim, to nije jedina misterija koja se vezuje za prerani odlazak ove pevačke legende.

Svesku sa neobjavljenim pesmama pokojnog Rođe Raičevića, nakon njegove smrti navodno je bespravno uzeo jedan poznati pevač koji je snimio sve te hitove i potpisao sebe kao autora, zahvaljujući tome postao je velika zvezda - to je priča koja kruži po estradnim kuloarima godinama...

Reč je o njegovim pesmama koje je za života napisao, ali nije stigao da ih objavi. Jedna od onih koji su upućeni u tu priču je i Biljana Vujović, tekstopisac brojnih hitova, koja je poznavala Raičevića.

"Mnogi su upućeni u tu priču. Čula sam da je posle Rođine smrti svesku uzeo njegov prijatelj i kolega s kojim je on bio blizak. U prvi mah sam sumnjala da je to tačno, ali kasnije sam se uverila da u tome ima istine. Vrlo brzo, tada jedva poznati pevač počinje da snima albume na kojima su sve bile hit pesme. On postaje vrlo poznat i cenjen. Karijeru je izgradio na Rođinim pesmama, za koje ljudi veruju da je on sam pisao, i krivo mi je što se to nikada neće saznati. Ne mogu da kažem njegovo ime, ne želim da imam problem. Ipak je sve ostalo na rekla-kazala. Nikada neću otkriti ko je uzeo Rođinu svesku, pogotovo sada kada svedok koji bi mogao to da potvrdi nije među živima", priča Vujovićeva za domaće medije i nastavlja:

"Taj pevač već duže vreme ništa ne snima. Ako je istina da je on uzeo svesku, onda može biti da je iskoristio sve pesme iz nje i dalje nema kud. Ali ne brinem se ja za njega jer će on još dugo tako prodavati maglu, nije ni prvi ni poslednji koji to uspešno radi. Nadam se da će ljudi koji barem malo prate estradne tokove znati o kojem pevaču se radi", dodala je Biljana prenosi Stil.