Seka Aleksić je predstavila ceo album 'Femme Fatale' pred veliku regionalnu turneju, a producent je Stefan Đurić Rasta.
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RASTA URADIO CEO ALBUM SEKI ALEKSIĆ: Imaju i dva dueta, a Ana Nikolić se odmah obratila bivšem (FOTO/VIDEO)
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U vreme kada njene brojne kolege jedva pronađu hitičnu singl-numeru, Seka Aleksić je snimila i predstavila ceo album u susret velikoj regionalnoj turneji.
– Producent albuma je Stefan Đurić Rasta. Pesme nisu u regeton stilu, ali oboje smo ih obojili nama prepoznatljivim, on autorskim, a ja izvođačkim pečatom – kaže Seka, čiji album nosi naziv „Femme Fatale“, iako se nijedna od osam pesama ne zove tako.
Seka Aleksić Foto: Vladimir Gašić
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Na albumu su i dve Sekine duetske pesme sa Rastom, koje je pohvalila Ana Nikolić.
– Dopada mi se njihov energetski sklop i iskreno bih iskritikovala bivšeg muža da nije uradio ovako dobre pesme za zvezdu Sekinog kalibra – dodaje Ana.
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