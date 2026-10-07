Slušaj vest

U vreme kada njene brojne kolege jedva pronađu hitičnu singl-numeru, Seka Aleksić je snimila i predstavila ceo album u susret velikoj regionalnoj turneji.

– Producent albuma je Stefan Đurić Rasta. Pesme nisu u regeton stilu, ali oboje smo ih obojili nama prepoznatljivim, on autorskim, a ja izvođačkim pečatom – kaže Seka, čiji album nosi naziv „Femme Fatale“, iako se nijedna od osam pesama ne zove tako.

1/7 Vidi galeriju Seka Aleksić Foto: Vladimir Gašić

Na albumu su i dve Sekine duetske pesme sa Rastom, koje je pohvalila Ana Nikolić.