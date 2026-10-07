Slušaj vest

U vreme kada njene brojne kolege jedva pronađu hitičnu singl-numeru, Seka Aleksić je snimila i predstavila ceo album u susret velikoj regionalnoj turneji.

– Producent albuma je Stefan Đurić Rasta. Pesme nisu u regeton stilu, ali oboje smo ih obojili nama prepoznatljivim, on autorskim, a ja izvođačkim pečatom – kaže Seka, čiji album nosi naziv „Femme Fatale“, iako se nijedna od osam pesama ne zove tako.

Seka Aleksić Foto: Vladimir Gašić

Na albumu su i dve Sekine duetske pesme sa Rastom, koje je pohvalila Ana Nikolić.

– Dopada mi se njihov energetski sklop i iskreno bih iskritikovala bivšeg muža da nije uradio ovako dobre pesme za zvezdu Sekinog kalibra – dodaje Ana.

Ne propustiteStarsTAKI NIJE JEDINI! O njima se stalno piše, a nisu ni pevači ni glumci: Oni su roditelji, partneri, sestre poznatih koje ceo Balkan zna
poznati
StarsOVO JE ZABRANJENI SNIMAK SA PROSLAVE ĆERKI KARLEUŠE I TOŠIĆA: JK pala klapna usred veselja zbog poteza jedne žene, pa napravila haos - "Šta snimaš?! (VIDEO)
Jelena Karleuša (5).jpg
StarsDRAGANA MIRKOVIĆ, SEKA ALEKSIĆ, ANA BEKUTA, BOKI 13... Estrada na rođendanu kod Atine i Nike: Krem de la krem društva došao da ispoštuje JK i Tošića
collage.jpg
StarsOVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Ovako Seka Aleksić gleda na pomirenje Jelene Karleuše i Duška Tošića: Javno im se obratila
Duško Tošić Seka Aleksić Jelena Karleuša