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Zoran Marjanović je nedavno brutalno pretučen u stanu na Paliluli. On je usled udarca pištoljem u glavu zadobio kontuziju mozga, a ostao je i bez zuba. Kada je konačno malo došao sebi, demantovao je sve prvobitne informacije, pa čak i one koje je sam izneo u javnost.

1/6 Vidi galeriju Zoran Marjanović Foto: Kurir, Stefan Stojanović MONDO

Dok javnost nagađa pozadinu i posledice ovog slučaja, novinarka Ljiljana Stanišić je za Kurir iznela najnovije detalje incidenta.

Noć incidenta i dan posle

Danas (7. oktobra) je otkazano suđenje, a kao naredni datum se pominje sredina septembra, mada Stanišić kaže da je to očekivano budući da Marjanović, odnosno glavni akter ovog suđenja, nije u stanju da prisustvuje.

- On me je u gluvo doba noći kontaktirao i dostavio mi informacije da je doživeo nesrećan slučaj, da je pretučen i da je u teškom stanju. Sutradan sam ga pozvala, a on je bio u Urgentnom centru, gde su mu lekari konstantovali teške povrede. U tom trenutku nismo mogli da imamo prave informacije. Kako su sati odmicali, sve smo saznali u vezi ovog slučaja. Kontakirao me sam Zoran i rekao da je namešten u stanu na Paliluli, da su ga prebili i da je doživeo nesvakidašnju situaciju. Nisam znala kako da se postavim, ali sam saznala da je slučaj nastavljen u policiji i da su pripadnici MUP istraživali i radili na tom zločinu - započela je Stanišić, pa nastavila:

- Zoran je ponovo u žiži interesovanja. Subotu ujutru mi je poslao sliku iz Urgnetnog, kada su mu lekari sanirali povrede. Tada je bio ljut, povređen i besan. Specifična je situacija, dogodila se neprimerena scena jer je nasilje u pitanju i u tim trenucima čovek izgovori sve što se u tom trenutku činilo, dakle u afektu, besu i strahu. Samim tim, dao mi je neke informacije koje sam verodostojno prenela. Međutim, kada su se strasti smirile, pojavile su se nove informacije.

Pozadina slučaja

04:11 Ljiljana Stanišić iznela detalje slučaja prebijanja Zorana Marjanovića Izvor: Kurir televizija

I dalje je nepoznanica čitava pozadina nemilog događaja, a i sam Marjanović je izrazit bio u tome da mu nije poznato šta se tačno izdešavalo, ali je Stanišić iznela najnovije sumnje, iako su i dalje nezvanične.

- Zoran mi je rekao da je on obeležen i da je izdvojen od drugih ljudi. Pominje se novac, kuća u kojoj je živeo i da zbog celokupne situacije on proživljava to. Kada se Zoran bude oporavio i kada bude želeo saznaćemo sve iz njegovog ugla jer sa policijom nije hteo da sarađuje i da otkriva ko je napadač. Prema mojim saznanjima, napadač je imao kapuljaču kada je izlazio iz zgrade gde se to dešavalo. Verujem da će policija operativnim radom doći do čoveka koji mu je naneo telesne povrede - rekla je Stanišić.

Stan na Karaburmi

Stanišić ističe da stan nije njegov, već da je tamo pozvan kod prijatelja koji je organizovao sedeljku ili neku drugu vrstu žurke ili druženja.

- Bila je zabava neka tamo, a što se tiče da li je neko hteo da mu izda ili proda, već je pričao o problemima sa kupovinom nekretnine. Cele životne situacije nalažu da je to i očekivano, a naročito ovi sudski postupci koji se godinama odlažu, pa ne znamo šta se događa. On je inače ozbiljan kompozitor. Uradio je velike hitove za poznate pevače u našoj zemlji, ali njegov muzički rad je došao do izražaja tek kada se dogodilo ubistvo Jelene - govori Stanišić.

Da podsetimo, Zoran Marjanović je u širu javnost dospeo u aprilu 2016. godine, praktično preko noći, zbog misterioznog ubistva njegove supruge, pevačice Jelene Marjanović (Krsmanović). Do tada je bio relativno nepoznat široj javnosti, iako je radio u muzičkoj industriji kao kompozitor, aranžer i producent i sarađivao sa različitim pevačima.

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Kurir.rs

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