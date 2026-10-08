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Frontmen Magla bendaVladimir Savić i njegova supruga Marija stavili su tačku na brak nakon dve godine.

Iako pevač o privatnom životu uglavnom ne govori javno, ovoga puta kratkom, ali veoma jasnom porukom potvrdio je da se iza svega krije priča koju je, kako kaže, već ispričao kroz muziku.

Nakon što su do nas stigle informacije da su supružnici odlučili da okončaju bračnu zajednicu, pitali smo pevača na jednom događaju o ovim navodima. Savić nije želeo opširno da govori o razvodu, ali je svojim odgovorom praktično stavio tačku na sva nagađanja.

Prošlo nezapaženo

- Sve što sam imao da vam kažem, rekao sam vam u pesmi "Krive Drine" - poručio je kratko Savić.

Pozvali smo i drugu stranu. Marija je potvrdila naša saznanja da je došlo do razvoda, ali je, baš kao i njen bivši suprug, odlučila da detalje zadrži za sebe.

- Tačno je, ali dalje ne bih ništa komentarisala niti se oglašavala na tu temu - bilo je sve što je Marija rekla za Kurir.

I upravo ta odluka bivših supružnika da o svom odnosu ne govore detaljno ostavlja javnosti prostor da se priseti poslednjih meseci i znakova koji su nagoveštavali da u njihovom braku više nije sve kao pre.

Krive drine ne može da ispravi

1/5 Vidi galeriju Ostavila ga žena Foto: T.Ilić, Milos Tesic/ATAImages, Antonio Ahel/ATAImages



Marija se u poslednje vreme nije pojavljivala na koncertima Magla benda, iako je ranije bila prisutna na važnim događajima i nastupima svog supruga. Njeno odsustvo nije prošlo nezapaženo, ali tada niko nije mogao sa sigurnošću da zna da li je reč o slučajnosti, obavezama ili problemima u njihovom odnosu.

Još jedan detalj posebno je privukao pažnju. Na poslednjem koncertu, koji je Magla bend održao u Sava centru, Vladimir se pojavio bez burme. Taj detalj mnogima je promakao u prvi mah, ali je danas, nakon potvrde njegove žene da je brak okončan, dobio potpuno drugačije značenje.

- Nije im išlo. Marija je predložila da je najbolje da se razvedu. Bez dreke, cike i vike da nastave sa svojim životom. Njoj ne prijaju javna oglašavanja, snimanja i uvek je bila van estradnog života. S druge strane, Vladimir je to poštovao i nikada je nije izlagao previše javnosti, ali je uvek o njoj govorio sa poštovanjem, jer to i zaslužuje. U životima dvoje ljudi dešavaju se stvari koje učine da je najbolje da dalji život provedu razdvojeno. To je primer i u njihovom slučaju. Bez ružnih reči, javnih prozivki i međusobnih optužbi, Vladimir i Marija odlučili su da svako nastavi svojim putem - završava naš izvor.

Različiti putevi

Inače, ovo je Vladimiru drugi brak. Zapravo, sa prvom izabranicom Jovanom Jocić zvanično nije bio venčan, ali je govorio da mu to nije važno.

- Ne volim da tražim krivca. Kada se ljudi raziđu, najčešće nije kriva jedna osoba niti jedan trenutak. Nekada se jednostavno dogodi da dvoje ljudi počnu da idu različitim putevima. Meni je bilo teško, naravno. A nisam neko ko lako odustaje. Možda je baš zato trebalo vremena da prihvatim da neke stvari ne možete da popravite koliko god se trudili. Nekada je najteža odluka upravo ona da pustite. Jovana i ja imamo sjajan odnos, čini mi se bolji i iskreniji nego kada smo bili zajedno - naveo je on neposredno nakon razlaza.