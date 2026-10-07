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Pevačica Sandra Afrika godinama je bila u vezi sa svojim sadašnjim menadžerom Aleksandrom Moskovljevićem Mikišom, međutim do braka nije došlo. Nedavno je otvoreno progovorila o vezi, zajedničkom životu, planiranju porodice, ali i rastanku od njega.

- On je bio Mikiša i ja kad god sam htela njemu da se obratim nešto evo i danas on je Mikiša. Nikad u životu ga nisam nazvala po imenu jer mi je to ime... - rekla sa osmehom Sandra.

Ona je u vezu sa Mikišom uplovila kada je bila mlada, imala je 17, 18 godina, u jednom trenutku on je preuzeo i tu roditeljsku funkciju, a bili su zajedno 10-11 godina.

- Meni je to tada prijalo i meni je to tada bilo potrebno - kaže iskreno Sandra

I menadžer i partner

1/6 Vidi galeriju Pevačica Sandra Afrika iz prvog reda prati koncert svog kolege Saše Kovačevića Foto: Damir Derviašagić, Damir Dervišagić

Mikiša je bio Sandrin i menadžer i partner.

- Ja sam nekako na tom početku sve puštala njega u smislu i što se tiče poslovno, zajedno smo krenuli, to je njegova ideja i da ja pevam i sve je bukvalno krenulo od njega. To moja zamisao nije bila negde u glavi nikako. Ja sam mislila, ja sam počela s njim da živim, udaću se i kao to je to, dok je on imao drugu zamisao, on je hteo da ja budem pevačica. Ja to nisam htela - kaže Sandra, a potom je otkrila da li se zbog toga pokajala:

- Sa ove tačke gledišta ne, ali sam tada bila onako... Nisam bila sigurna u to i negde nisam njemu verovala da to može da uspe i da to sve bude kako treba, međutim ne, on je imao neku viziju i on je samo bukvalno terao tako. Ja sam se opirala, nisam želela, ali u nekom momentu valjda više nisam imala gde, samo sam se opustila i prepustila i onda je on tako vodio sve. Bukvalno se ja nisam pitala apsolutno ništa, ja sam radila ono što mi on kaže i to je to. E sad to je meni prijalo do nekog momenta, u nekom momentu sam ja već malo i sazrela, malo želim drugačije neke stvari, ne želim više tako. Pa ne želim više da sedim ovde, želim da sednem tamo, hoću da pomenim nešto u svom životu i ne mogu samo da slušam. Tu smo već malo krenuli da se... - kaže Sandra i objašnjava šta se desilo pre toga.

Poželela je da se ostvari kao majka

U toku osme godine njihovog zajedništva kod Sandre se probudio roditeljski nagon, poželela je da se ostvari kao majka, međutim, Mikiša je tada rekao da ne može, da je ona na vrhuncu karijere.

- Tad je bila pesma "Devojka tvog druga", gde je meni stvarno skočila popularnost maksimalno, totalno drugačije od onoga što je bilo. On je to video naravno, iskusan da kažem u tom poslu i negde nije želeo da tad ja pauziram da to bude kraj, dok mene na primer nije zanimalo da l' će biti tad pauza ili će biti... Mislim ja sam to tad želela, osetila tu potrebu i prosto negde mi je bilo normalno je l', nakon osam godina mi je to bilo normalno da tako krunišemo - kaže Sandra koja ističe da joj svadba nije bila bitna i da joj nije predstavljala nikakvu sigurnost.

1/7 Vidi galeriju SANDRA AFRIKA UHVAĆENA SA OVIM MUŠKARCEM! Pevačica na jahti sunča obline, sada svi gledaju u njih (PAPARACO) Foto: Kurir

- Ja sam želela da eto to krunišemo da kažem detetom. Stvarno sam imala tu želju. Međutim on je bio ono stvarno striktno ne, ne, sad nam je onako, sad nam je ova pesma, sad nam je sve krenulo, ne možemo sad, hajde kao pričaćemo sledeće godine na tu temu gde sam ja isto rekla okej. Ma opet sledeće godine, on ništa - priča Sandra.

Danas mu je negde i zahvalna.

- S ove strane sam mu negde zahvalna sada kad pogledam sve. Možda bi stvarno tu stalo i ne bi... Ko zna zašto je to dobro, možda je bio i u pravu, jer kad pogledam negde sve, negde je radio da kažem za dobrobit mene kao što i radi sve ove godine. Ja sam iks puta rekla grlo je kod mene, nije kod njega, a on se polomio oko mene. Šta ćemo sad, i sad ja odem, a on je tu. Malo je, opet je... Sve je moje, ne zovu mene zbog Mikiše, mene zovu zbog mene. I negde opet tu nije sebičan. Mislim da nije to uradio zato što je sebičan, nego je želeo da ja idem napred. Možda je on imao plan da to bude nekada kasnije, moj je problem što sam ja to poželela tada, ali šta da radimo, nismo se poklopili - iskrena je Sandra.

Bila sam kao neka mašina

Ona je počela i emotivno da se hladi.

- Mi se u životu, evo koliko smo živeli zajedno, nikada posvađali nismo. To je bilo uvek nešto vezano za posao, a to je zato što sam ja spora, treba mi 10 dana da odem u studio da snimim pesmu, pa me on kritikuje: "Kad si mislila da ideš u studio?", pa onda ja: "Ma šta ćeš ti da mi... sačekaj i danas imam ovo, sutra ću", pa onda: "Pa da kod tebe sve sutra ne može sad, preče ti je ovo, preče su ti..., nokte da ideš danas da uradiš, tri sata si sedela na noktima" i tako, ali opet ponavljam, opet guranje ali guranje mene napred. Negde okej, razumem te momente, ali tu je krenulo sve kada sam ja poželela to dete. Ta deveta godina je nekako bila, ja sam osećala da nekako al' bukvalno da se hladim, kao da me je time nekako odbacio od sebe. Evo iskreno, kao da me gurnuo nekako. Ne znam. Tako sam ja to doživela - kaže Sandra i ističe da je primetila i promenu u njemu.

Ovako je nekad Sandra Afrika izgledala:

1/10 Vidi galeriju Sandra Afrika na početku karijere Foto: Printskrin, Dragan Kadić, Prontskrin

Postala je, kako kaže starija, iskusnija, i videla je da se baš predao poslu, ali i ne samo to.

- Mi kada smo se upoznali i ono kada smo bili zajedno i kako je išlo, on je stvarno bio divan, predivan, ne kažem da nije ni posle, nego nisam se osećala uopšte u toj kući sa njim kao žena, kao njegova žena, nego kao da sam ja tu neko ko odrađuje posao, ide radi donosi novac, kao neka mašina koja tako... Na svaku moju stvar koju sam ja tražila, želju da otputujemo negde, da odemo sami, odmor, trebao mi je odmor, ja nikada u životu za 20 godina nisam bila na moru, nikada u životu. Znači 10 dana da odem sa čovekom s kojim živim, nema bre telefona, nema intervjua, nema zove ovaj novinar, zove onaj, nema pesma, čekaj da čujemo pesmu poslao tekstopisac, nema 10 dana, jasno, tačka, on da se iskrvi sa mnom, kako ja nisam u pravu, "vidi Bog šta ti je dao, ti hoćeš da rušiš po tome, kao kako si nezahvalna", on meni. Ja se ubi bre od posla, radim, prosto mi je potrebno da ne čujem nikoga, treba mi mir, treba mi jedan vikend bre čoveče. Ko da je to ne znam koliko. Ja mu kažem da odemo samo, ne, eto vidiš kako ti ja kao napravim, on tvrdi kako on meni napravi kao odmor, a njemu je odmor to što sam ja stacionirana u Crnoj Gori svake godine i on meni napravi, svaki dan radim, ali on meni dva-tri dana kao napravi kao da sam ja tu i naravno u ta dva tri dana zove jedan novinar, drugi ja ne mogu tako sad kao neću. Ja kažem dobro dođite na evo na brod ili hajde do kafića, ajde kao šta je to sat vremena samo malo intervju... Meni opet dan ode poslovno na to. Ja se opet psihički nisam odmorila. On to mene uopšte nije razumeo - kaže Sandra i dodaje:

- Ja sam se osećala kao da sam robot koji samo ide radi, dolazi kući i to je to.

Rastanak

1/7 Vidi galeriju Sandra Afrika Foto: ATA images

Sandra je kaže bila ta koja je rekla da ne mogu više zajedno.

- Ja sam bila ta. On je podneo to da kažem teško. On je možda negde mislio ja sam tu 10 godina, gde će ona, to je to, verovatno kao iks muškaraca, ne znam, pretpostavljam negde da je to, ali ja sam odlučila da jednostavno želim to da prekinem. Ali zanimljiva jedna stvar, to moram da kažem i da priznam, ja uvek kažem kako jeste, pa tako je kako je, mi se jesmo tada razišli, on je to malo, mislim ne kažem da je meni bilo lako iskreno... Ja kad sam krenula da pakujem stvari ne znam šta da spakujem. Ja u toj kući živim 10 godina, da uzmem ovu kuću sad da stavim na leđa i da krenem, sve je moje. Stvarno je onako bilo bolno, teško i pritom ja sam živela u Šapcu, ja tamo nikoga nisam imala. Ja nisam iz Šapca, ja sam iz Beograda i uvek sam težila da dođemo da živimo nekako u Beograd gde je on težio da bude tamo - kaže Sandra i priznaje da se nikada nije navikla na život u Šapcu i da je težila da kupe stan u Beogradu, ali da Mikiša nije želeo.

- Od svega je toga bežao, zašto, ne znam. Bukvalno svaka moja želja eto krenulo je to od deteta, posle sam molila za godišnji odmor da idemo zajedno, da budemo sami, bukvalno sve, nijedna moja želja nije mogla... Bio je nežan. Njemu je uvek bilo bitno da se ja odmorim, da ja spavam, da mene neko ne nervira, da mene neko ne stresira, da ja budem odmorna, da je... Uvek je on vodio vodio računa. Mislim stvarno nikad nije on mene u životu stresirao - ističe Sandra.

Kada su se rastali nije bilo svađe.

- Nije bilo svađe. Pričali smo normalno. Njemu je bilo teško. Ja njega nikada za 10 godina nisam videla da je plakao. Njemu je čak i baka umrla i on se i tada od mene sakrio. Živeo je sa mnom, sakrio se od mene gde je meni isto to zasmetalo jer u mojoj kući tako ne funkcionišemo i prosto meni nije sramota kada muškarac plače i kada sam mu ja uteha, zašto, šta to, ne razumem, na šta to liči, kao on je muškarac i on ne treba da plače. Ne, ne i te kako treba da pokaže svoju emociju. Ja sam za to uvek bila, ali kako ću drugačije da vidim, da osetim da... Ne, on se bukvalno sakrije od mene da ga ja ne vidim, nije negde želeo ni tu da mu budem podrška - rekla je Sandra za Blic svojevremeno.