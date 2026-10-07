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Nataša Bekvalac (46) svoju liniju dovela je do savršenstva uz kombinaciju redovnih treninga i strogo kontrolisanog režima ishrane.

Zahvaljujući ovakvom načinu života, pevačica je, kako se navodi, uspela da za samo mesec dana izgubi čak 10 kilograma. Jelovnik koji je pratila osmišljen je tako da efikasno deluje na masne naslage, uz istovremeno očuvanje mišićne mase.

Šta je dozvoljeno konzumirati?

1/7 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Jelovnik se prvenstveno bazira na unosu proteina, zdravih masti i zelenog povrća:

Meso: Dozvoljene su sve vrste mesa, sa izuzetkom masne svinjetine, dok je čisto svinjsko meso u redu.

Mlečni proizvodi: Dozvoljeni su oni sa što manje ugljenih hidrata, uz preporuku da se ne preteruje sa feta sirom, kačkavaljem i jogurtom.

Povrće: Dozvoljeno je sve što je zeleno — kupus, zelena salata, krastavac, karfiol, brokoli, luk, paradajz, tikvice i spanać.

Jaja i grickalice: Jaja se mogu spremati na sve načine, a od grickalica je dozvoljena jedna šaka orašastih plodova dnevno.

Hidratacija: Izuzetno je važan unos od najmanje 2,5 litra vode tokom celog dana.

Zabranjene namirnice i pravilo "sedmog dana"

Tokom prvih šest dana u nedelji strogo je zabranjen unos sledećih namirnica:

Peciva, testenina, krompir, pirinač, pasulj, grašak, boranija i soja.

Klasične grickalice, slatkiši i sokovi.

Voće je takođe zabranjeno svim danima osim nedeljom.

Pravilo "sedmog dana" (dan za odušak): Restriktivna lista bez ugljenih hidrata koristi se od ponedeljka do subote. Sedmog dana, za doručak i ručak dozvoljeno je uneti testeninu, krompir i pirinač. Ukoliko osetite jaku želju za desertom, možete uzeti kašiku meda ili integralni keks. Nakon sedmog dana, ceo ciklus kreće ispočetka.

1/8 Vidi galeriju Nataša Bekvalac trenira Foto: Printscreen Instagram

Ponovo sama

Nataša Bekvalac odlučila je da stavi tačku na ljubavnu priču sa S. R., s kojim je neko vreme bila u vezi. Iako je pevačica od samog početka pokušavala da svoj emotivni život sačuva daleko od očiju javnosti, njihova romansa na kraju je dospela u domaće medije, nakon čega je, kako saznajemo, Nataša odlučila da preseče i nastavi svojim putem.

Bekvalčeva, koja je već nekoliko puta bila u centru pažnje zbog svojih ljubavnih odnosa, ovog puta nije želela da dozvoli da njena emotivna veza ponovo postane glavna tema u javnosti. Kako navodi izvor blizak pevačici, Nataša je rešila da se maksimalno posveti karijeri, a posebno onome što je očekuje u narednom periodu.