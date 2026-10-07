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Starleta Stanija Dobrojević ponovo je privukla pažnju svojim atraktivnim izgledom, nakon što je objavila vrelu fotografiju sa treninga.
Stanija trenutno boravi u Majamiju, odakle deli fotografije i snimke koji izazivaju brojne reakcije pratilaca.

Ona je ovog puta podelila fotografiju iz lifta jednog poznatog hotela, a njeni pratioci zasigurno nisu ostali ravnodušni na njeno izazovno izdanje. U prvom planu su bile njene velike silikonske grudi, kao i nabubrele bradavice.

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Foto: Printscreen

Pozirala je tako da joj se vidi svaki deo izvajanog tela. Na sebi je imala malani roze top, kao i šorts iste boje. U ruci je držala kafu, slušalice i telefon, a ona je na fotki i napisala:

"Jutarnje trčanje završeno."

Očigledno je koliko ova žena vodi računa o svom izgledu, a ovo je samo delić njene rutine.

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STARS 624 26.09.2026. Izvor: Kurir TV