STANIJA DOBROJEVIĆ POKAZALA ZABRANJENI DEO TELA! Muškarci će se naježiti nakon ove fotografije
Starleta Stanija Dobrojević ponovo je privukla pažnju svojim atraktivnim izgledom, nakon što je objavila vrelu fotografiju sa treninga.
Stanija trenutno boravi u Majamiju, odakle deli fotografije i snimke koji izazivaju brojne reakcije pratilaca.
Ona je ovog puta podelila fotografiju iz lifta jednog poznatog hotela, a njeni pratioci zasigurno nisu ostali ravnodušni na njeno izazovno izdanje. U prvom planu su bile njene velike silikonske grudi, kao i nabubrele bradavice.
Pozirala je tako da joj se vidi svaki deo izvajanog tela. Na sebi je imala malani roze top, kao i šorts iste boje. U ruci je držala kafu, slušalice i telefon, a ona je na fotki i napisala:
"Jutarnje trčanje završeno."
Očigledno je koliko ova žena vodi računa o svom izgledu, a ovo je samo delić njene rutine.
Pogledajte dodatni snimak: