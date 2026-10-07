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Navršila se godina dana od odlaska legende narodne muzike Halida Bešlića, koji je preminuo 7. oktobra 2025. godine u 72. godini nakon teške bolesti. Tim povodom, na sarajevskom groblju Bare okupili su se članovi porodice i najuži krug prijatelja kako bi održali pomen i pomolili se na njegovom mezaru.

Iako su mnogi očekivali prisustvo estradnih kolega, na groblju nije bilo poznatih ličnosti, što je bila izričita želja pevačevog sina Dina. Izvor blizak porodici objasnio je pozadinu ove odluke.

- Nije želeo pompu, nije želeo da se od toga pravi bilo šta... Želeo je da se okupe samo najbliži ljudi na grobu i u uskom krugu obeleže godinu dana od odlaska najvoljenijeg.

1/6 Vidi galeriju Halid Bešlić Foto: Marina Lopičić, Najportal, Najportal

Nakon obeležavanja godišnjice, komšije iz elitnog sarajevskog naselja u kom je Halid Bešlić živeo sa suprugom Sejdom otkrile su kako danas izgleda život u blizini njihovog nekadašnjeg doma. Prva komšinica pevača prisetila se Halida sa neizmernim poštovanjem.

- Halid je Halid, on je nezamenljiv. Sve već znate o njemu, bio je jako dobar.

Ona je otkrila i kako se porodica nosila sa teškim trenucima, posebno u periodu kada je pevačeva supruga Sejda bila teško bolesna, pre nego što je i sama preminula nekoliko meseci posle Halida:

- Dina viđam često, a najviše sam ga sretala dok je Sejda bila živa. Poslednjih dva meseca je muku mučio sa njom, jako je bila bolesna.

Iako su se mnogi pitali šta je sa nekretninom u kojoj su Halid i Sejda proveli godine, komšinica je otkrila ko trenutno boravi u stanu:

- Dino ima tu svoj stan, odmah prekoputa Halidovog i Sejdinog, ali su sada u Halidovom stanu, jer je kod njega u domu pukla neka cev i morao je da renovira.

Sin Dino će stan ostaviti deci

Ona je otkrila i kakav je dugoročni plan za pevačevu imovinu:

1/9 Vidi galeriju Danas su se u Sarajevu okupili građani kako bi odali počast Halidu Bešliću, koji je nakon duge i teške borbe ipak izgubio bitku i, nažalost, preminuo, a na samom kraju ovog skupa, građanima se obratio i Halidov sin, Dino Bešlić Foto: Kurir

- Stan svojih pokojnih roditelja Dino nikada nije izdavao, niti bi to uradio. Ostaviće ga svojoj deci.

I pored velike zarade i uspeha tokom bogate karijere, Halid Bešlić je ostao zapamćen po svojoj skromnosti, a porodični dom u Sarajevu ostaje uspomena koja se prenosi na naredne generacije.

Kurir.rs/ Telegraf