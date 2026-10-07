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Pravila u rijalitiju Elita odavno su poznata svim takmičarima, ali povremeni incidenti i kršenje osnovnih normi ponašanja nastavljaju da potresaju imanje u Šimanovcima.

Produkcija televizije Pink ostaje dosledna u stavu da se nasilje ni na koji način ne toleriše, te je donela drastičnu odluku kojom je ovoga puta udarila direktno na finansije jedne učesnice.

Zbog ozbiljnog ugrožavanja bezbednosti i fizičkog nasrtaja na Radu Jovanović, učesnica Miljana Ristić kažnjena je oduzimanjem šestomesečnog honorara.

1/5 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Pritnscreen

Počela Elita 10

Ova rigorozna sankcija saopštenada je u Beloj kući, a vest je ostavila takmičare u šoku i mukama.

Iako produkcija na čelu sa Željkom i Milicom Mitrović konstantno apeluje na fer-plej i poštovanje pravila, ovakvi drastični potezi pokazuju da se preko ugrožavanja sigurnosti drugih učesnika nikada neće prelaziti.

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