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Pevačica Marijana Zonjić je podelila izazovnu fotografiju na svom Instagram profilu.

Marijana je ponovo dobila pažnju javnosti nakon što je na svom Instagram profilu objavila fotografiju u roze kupaćem kostimu.

Ovo je bila prava poslastica za njene pratioce jer lepa pevačica u skorije vreme nema naviku da objavljuje golišave fotke, one češće podeli nešto sa putovanja, projekta ili slatku fotografiju sa svojom ćerkicom.

Na licu je imala odlučan pogled, koji je govorio da ona tačno zna šta želi. Grudi su bile u prvom planu. Osim duda, duge noge su se takođe istakle na ovoj fotografiji.

Marijana Zonjić pokazala obline Foto: Printscreen

Marijana je još jednom dokazala da ima obline za poželeti, ali nisu prirodne, u opisu objave ona se zahvalila svom plastičnom hirurgu šaljivim rečima: "Hvala na prelepom dekolteu." Uz emotikone krabe, plaže i talasa.

Ona nikada nije krila da je ugradila silikone, pa joj se mnogi ljudi dive upravo na transparentnosti i iskrenosti.

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Trudna Marijana Zonjić

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18:18
STARS 625 27.09.2026. Izvor: Kurir TV