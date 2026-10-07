-Zanimljivo je da sam dobila Sinišin fiksni telefon, jer mobilni nije koristio. Pozvala sam ga da mu kažem kakva je moja zamisao i da mu objasnim koliko je meni značajna ta pesma jer me podseća na bezbrižni deo detinjstva, porodicu i to vreme kada smo svi zajedno čekali da serija počne. U mom slučaju bilo je toplo samo u sobi. Rekla sam mu da mi je važno da pesmu izvedem na svojoj prvoj regionalnoj turneji.

On me saslušao i rekao: "Dobro, zovite me sutra, čujemo se" i spustio je slušalicu. Ja sam pomislila: "Ju, dobro...". A zaista je bio gospodin čovek, elokventan, predivan...Kada sam ga sutradan pozvala, on mi je rekao: "Ja sam znao ko ste vi, ali sam želeo da se raspitam malo po komšiluku. Želeo sam da, ako ta pesma nastavi da živi bude kako treba. Svi su mi rekli za vašu baku i vašeg deku i da ste super devojka koja će tu pesmu fantastično da iznese. Imate moju dozvolu.", ispričala je u podkastu "Tetke" i nastavila, Inače, Siniša je rodom iz Vlasotinca. Kada sam ga nakon toga upitala: "Koliko će to da košta", on mi je rekao:"Što se mene tiče - ništa, samo neka bude verodostojno originalu, a vi sa svojom emocijom ispoštujte to". Tako je i bilo. Potpislali smo ugovor i mogu vam reći da su najveći ljudi najjednostavniji za saradnju - rekla je Pavlovićeva.