MILICA PAVLOVIĆ OTKRILA ONO ŠTO SE DO SADA NIJE ZNALO O NJOJ: Komšiluk u sve bio umešan, ovako se sve odigralo
- Milica Pavlović je otkrila da je od Siniše i Ljiljane Pavić dobila dozvolu za pesmu 'Srce porodično', koju je želela da otpeva zbog emotivne veze sa serijom 'Porodično blago'.
- Ispričala je da je Sinišu pozvala na fiksni telefon, a on je potom proveravao po komšiluku ko je ona pre nego što joj je dao saglasnost.
- Pavlovićeva kaže da prava nisu naplaćena, uz uslov da pesma ostane verna originalu i da je izvede sa svojom emocijom.
Pop zvezda Milica Pavlović otkrila je za medije kako je došlo do toga da dobije prava za pesmu "Srce porodično" koja je, zahvaljujući njoj dobila novi život.
-Imala sam priliku da upoznam Sinišu i Ljiljanu Pavić i da od njih dobijem dozvolu za pesmu "Srce porodično". Ja sam na turneji "Lav" pevala isključivo svoje pesme, ali i numeru "Južna pruga", međutim poželela sam da snimim i otpevam numeru iz serije"Porodično blago" jer sam emotivno vezana za nju - započela je Pavlovićeva.
-Zanimljivo je da sam dobila Sinišin fiksni telefon, jer mobilni nije koristio. Pozvala sam ga da mu kažem kakva je moja zamisao i da mu objasnim koliko je meni značajna ta pesma jer me podseća na bezbrižni deo detinjstva, porodicu i to vreme kada smo svi zajedno čekali da serija počne. U mom slučaju bilo je toplo samo u sobi. Rekla sam mu da mi je važno da pesmu izvedem na svojoj prvoj regionalnoj turneji.
On me saslušao i rekao: "Dobro, zovite me sutra, čujemo se" i spustio je slušalicu. Ja sam pomislila: "Ju, dobro...". A zaista je bio gospodin čovek, elokventan, predivan...Kada sam ga sutradan pozvala, on mi je rekao: "Ja sam znao ko ste vi, ali sam želeo da se raspitam malo po komšiluku. Želeo sam da, ako ta pesma nastavi da živi bude kako treba. Svi su mi rekli za vašu baku i vašeg deku i da ste super devojka koja će tu pesmu fantastično da iznese. Imate moju dozvolu.", ispričala je u podkastu "Tetke" i nastavila, Inače, Siniša je rodom iz Vlasotinca. Kada sam ga nakon toga upitala: "Koliko će to da košta", on mi je rekao:"Što se mene tiče - ništa, samo neka bude verodostojno originalu, a vi sa svojom emocijom ispoštujte to". Tako je i bilo. Potpislali smo ugovor i mogu vam reći da su najveći ljudi najjednostavniji za saradnju - rekla je Pavlovićeva.
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