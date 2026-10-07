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Legendarni pevač Halid Bešlić umro je u 71. godini nakon borbe sa bolešću, a danas, 7. oktobra, održan je pomen povodom prve godišnjice smrti legende.

Da će ga od zaborava čuvati vanvremenski hitovi koje je izveo, jasno je, ali upravo ti hitovi doneli su mu i mnogo para, zbog čega se nakon njegove smrti spekulisalo i o njegovom imovinskom stanju i nasledniku svega.

Navodi se da je njegovo bogatstvo bilo procenjeno na oko 13 miliona evra.

1/6 Vidi galeriju Halid Bešlić Foto: Marina Lopičić, Najportal, Najportal

Stanovi, vila na moru i pumpa

U svojoj imovinskoj karti imao je nekoliko nekretnina, imanje u blizini Sarajeva, benzinsku pumpu i motel koji je napušten, zbog čega je podigao kredit.

Među nekretninama je i zgrada u jednom „prestižnom“ sarajevskom naselju, u kojoj je pevač živeo, a do čijeg se ulaza dolazilo specijalizovanim liftom.

Inače, mediji su obišli kraj u kojem je Bešlić živeo, a tamo su otkrili da u stanu trenutno živi Dino sa porodicom.

Jednu od najvrednijih nekretnina izgradio je neposredno pred smrt, a u pitanju je luksuzna vila na moru.

Naime, godinu dana pre smrti pevač je izgradio vilu na Pelješcu, u opštini Drače u Hrvatskoj, gde je planirao da provede penziju.

- Kupio sam parcelu od prijatelja, odnosno njegove ćerke, koja ima firmu, i ona gradi kompleks od 12 kuća. Sve je kupljeno već s građevinskom dozvolom. To neće biti ekstra luksuzna vila, nego kuća od 170 kvadrata. Svakako ću imati bazen pred kućom. Verujem da će biti gotova iduće godine, ne znam hoću li uspeti do leta. Videćemo. Odlučio sam se za to mesto zbog mira, lepote i blizine Sarajevu - pričao je Halid Bešlić za Story.hr krajem 2023. godine.

1/7 Vidi galeriju Dino Merlin, Emir Hadžihafizbegović i Enis Bešlagić su navodno govornici na komemoraciju pevaču u ponedeljak Foto: Shutterstock, Marina Lopičić, Marina Lopičić, Petar Aleksić, Printscreen

Bogatstvo procenjeno na 13 miliona

Kako se navodilo, njegovo bogatstvo i zarada procenjeni su na čak 13 miliona evra, što je navedeno u testamentu.

Naime, pored svih luksuznih nekretnina, u njegovo bogatstvo uračunava se i firma preko koje je ostvarivao sva prava vezana za svoje pesme i diskografiju, kao i zarada od platformi, koja je naglo skočila nakon njegove smrti.

Kako su mediji navodili, članovi Bešlićeve uže porodice otkrili su samo mesec dana nakon smrti pevača da je on sve svoje imanje prepisao ženi. Međutim, supruga je navodno odlučila da se odrekne svog dela u korist njihovog sina Dina Bešlića.

Inače, kako se zateklo na licu mesta nijedan kolega nije došao da obeleži godišnjicu, a kako se dalje saznaje, to je bila želja Halidovog sina.

- Nije želeo pompu, nije želeo da se od toga pravi bilo šta... Želeo je da se samo najbliži okupe na grobu i u svom krugu obeleže odlazak najvoljenijeg - rekao je izvor.

1/9 Vidi galeriju Halid Bešlić Foto: Dragana Udovičić, Marina Lopičić

Dino plakao zbog reči hodže

Nakon što su se okupili čitava uža rodbina i Halidovi muzičari iz benda, pojavio se i hodža, koji je inače služio dženazu legendarnom pevaču. Održao je emotivni govor i molitvu za pevačevu dušu.

- Dragi prijatelji, svi prisutni ovde koji smo došli na mezar našeg oca, prijatelja, brata, naše legende, našeg Halida. Evo, na godinu dana smo se poklonili zajedno, kao što vidite, i nišani su napravljeni, za oboje urađeni. Godina dana je prošla, ali će proći i 10 godina, 50 godina i 100 godina, kao što kažu pesnici: "Voda će oteći, ali ostaće ona dobrota iza čoveka"... Ostaće Halidove pesme, ostaće sva dobrota koju je Halid uradio u pamćenju naših ljudi, u pamćenju prostora. Kad čovek sebe ugradi svojom dobrotom, pamte ga i prostor i dobri ljudi.

- Bez obzira na to kako se zovu, pamte i vide ljudsku dobrotu, kao što je bila Halidova. Zato smo imali i jednu veliku dženazu o kojoj se danas priča i dugo će se pričati i pevati njegove pesme. Mi, sa ove naše verske strane, treba da se podsećamo da smo svi prolaznici na ovom svetu i da se vraćamo našem Stvoritelju. On je naše utočište, njemu ćemo se svi vratiti i to je najveća istina: da smo mi svi Allahovi i da ćemo se njemu vratiti. Pomolimo se za našeg brata Halida i Sejdu da ih Allah sastavi u lepom džennetu. Kako je i pevao u svojim dobrim pesmama: "Povedi me da budem u džennetu sa svojom Sejdom, ako Bog da..."

Nakon emotivnih reči koje su rasplakale Halidovog sina Dina, hodža je očitao i molitvu.

kurir / telegraf

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