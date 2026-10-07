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Nekadašnja „Loto devojka” i jedno od najomiljenijih lica regionalne estrade, Suzana Mančić, podelila je na svom Instagram profilu prelepu i emotivnu fotografiju na kojoj uživa u društvu svog unuka Mijata. Uz opis „Moj unuk i ja” obogaćen crvenim srcima i detelinama sa četiri lista, Suzana je zabeležila dragocen trenutak iz restorana u kom nasmejana pozira pored kolica.

Ova topla porodična slika brzo je raznežila brojne pratioce, prikupivši mnoštvo lajkova i prelepih komentara punih lepih želja.

Suzana Mančić ne krije koliko uživa u ulozi bake, a za njenu veliku sreću zaslužna je starija ćerka Teodora Kunić, koja se ostvarila u ulozi majke i na svet donela malog Mijata. Teodora je od majke nasledila prepoznatljivu lepotu i šarm, a njen privatni život godinama je privlačio pažnju javnosti i medija.

Foto: Printscreen

Suzana otkrila kako se Teodora snašla kao majka

- Ćerka je odlično, snalazi se, otvorila sam joj moju svesku sa obavezama i rekla joj da neće imati mnogo pomoći od majke. Ja se ne plašim da uzmem unuka, mnogo je sladak, ali čini mi se da sam sve zaboravila, davno sam bila mlada mama. Danas važe neka druga pravila, sve se promenilo, slušam Teodoru i kažem sve ću da uradim kako ti kažeš. Kako uđem kaže mi peri ruke, moraš da budeš čist sa detetom. Svaka se ljubav razvija i stiče polako, ja mu pričam, on me gleda i meni je lepo. Misli sigurno u svojoj glavici ko je ova žena, šta mi priča. Meni je pomagala i moja mama i moja svekrva, ne mogu da se žalim. Sve je novo, pitajte me za godinu dana kad poludim od ljubavi. Ja živim sa mlađom ćerkom, dosta mi pomaže i delimo kućne poslove. Zadovoljna sam i jednom i drugom ćerkom - rekla je Suzana.

Voditeljka je otkrila i da je mislila da će se potpuno slomiti kada prvi put vidi unuka.

1/5 Vidi galeriju Suzana Mančić Foto: Kurir Televizija, Damir Derviašagić, NEMANJA NIKOLIC/Kurir

- Baš sam juče to pričala Teodori. Pošto sam sklona plaču i suzama, a i ime mi to govori, mislila sam da ću potpuno da se slomim od emocija kada ga ugledam. Kod kuće sam već malo plakala i razmišljala:”Eto, moje dete rodilo je dete, to je neki naš nastavak.” Međutim, kada sam došla u bolnicu, nisam ga odmah videla. Doneli su ga posle nekih pola sata. Tada me je preplavila neka nežnost, ali nije bilo suza, nije bilo nikakve drame. Nisam obrukala moju Teodoru, majka je tu bila čvrsta srca.

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