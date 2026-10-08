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Sanja Maletić nakon velike borbe za potomstvo, pre dve godine ostvarila se u ulozi majke i rodila je prelepu devojčicu. Pevačica i njen suprug uživaju u svakom trenutku sa naslednicom, a sada je Sanja pokazala kako provode vreme.

Pevačica i njena ćerka, nalaze se na odmoru, a pevačica je podelila prizor koji je prelep. Ćerkica je uživala u dečijim kolicima dok je majka šetala, a njena frizura oduševila je sve. Imala je dva repića sa žutim trakicama i uživala je u šetnji sa majkom.

Foto: Printscrean

"Ceo život sam se spremala za ovo"

Na pitanje da li je spremna na sve izazove koji su pred njom odgovorila je:

- Ja sam se ceo život spremala za to, spremna sam. Nisam išla predaleko, ima još do puberteta, sad uživamo. Do škole sam isplanirala, sve znamo kako ćemo. Imamo kuću na moru, na planini, imamo Beograd, biće nam zanimljivo.

Sanja je otkrila koliko je za nju teško razdvajanje od ćerkice zbog posla.

1/8 Vidi galeriju Sanja Maletić sa ćerkom Vanjom Foto: Nemanja Nikolic

- Teško mi je, ali dobra stvar u tome je da dete ima dva roditelja, tata ostaje sa njom. Ili smo muž ili ja sa njom. Mi se uklapamo. Ništa ne dogovaramo i ne obećavamo ljudima dok ne vidimo planove. Tako smo odlučili da budemo takvi roditelji. Nemamo dadilju. Ako nešto zatreba nije problem, ali dok možemo sami da se dogovorimo biće tako. Uskoro će da napuni dve godine, guramo lepo. Idemo često u šetnje, aktivni smo. Ona je živahna na majku.