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Zoran Marjanović brutalno je pretučen u stanu na Paliluli između petka na subotu, prošlog vikenda. Razlozi za nasilje bili su raznorazni, a na kraju je isplivala prava istina. Zoran je ušao u sukob zbog svoje dvadesetak godina mlađe partnerke Leontine Bilandžije, sa kojom je više od godinu dana u vezi, a ona je javnosti postala poznata zbog učešća u jednom rijalitiju. 

Zadržala se sa drugim muškarcem

Nije nepoznato da se javne ličnosti u ovakvim situacijama oglašavaju i govore o temi čiji su akteri, a onda nekim čudom ipak odluče da povuku svoju reč i preokrenu priču. Kako smo nezvanično saznali, prema dosadašnjoj istrazi, Zoran Marjanović je dobio batine zbog dvadeset godina mlađe devojke.

On je u stan na Paliluli došao na žurku koja je tu bila organizovana, a njegova devojka je sa osobom koja je bila na zabavi otišla napolje da kupe nešto na trafici. Kako se dugo nisu vraćali, to je uznemirilo Zorana i navelo ga da posumnja u svoju partnerku, ali i u momka koji je otišao s njom. Kad su se vratili, nastao je haos, o kome se četiri dana nakon incidenta i dalje piše i priča.

Leontina Bilandžija Foto: Printscrean

Odbija saradnju s policijom

Podsetimo, kako je Mladen Mijatović izjavio u jutarnjem programu na televiziji Pink, Zoran nije hteo da komunicira s policijom o ovom slučaju.

- Oni su najverovatnije konzumirali alkoholna pića. Izvesno je da Marjanović ne želi da sarađuje s policijom kako ne bi otkrio identitet osobe koja ga je pretukla, policija svojim metodama i operativnim radom radi na identifikaciji i lociranju tog muškarca - otkrio je tada Mladen.

Zoran Marjanović Foto: Kurir, Nemanja Nikolić

- Očekuje se da on, kad bude lociran, da izjavu i kaže šta je prethodilo incidentu i tuči i šta se stvarno dogodilo. Zasad se vodi kao N. N. lice, uslovno rečeno napadač u ovom trenutku. Zoran Marjanović je s povredama dovezen u Urgentni centar, ne znamo da li napadač ima povrede. Zoran ne želi da sarađuje s policijom i da otkrije ko je to bio. U ovom trenutku policija radi na identifikaciji tog lica - otkrio je novinar TV Pink Mladen Mijatović, prenosi Pink.rs.

Kompozitor u žiži interesovanja Foto: Kurir

Kurir.rs

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