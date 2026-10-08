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Marija Šerifović ćerka je jedne od najpopularnijih pevačica na domaćoj estradnoj sceni Verice Šerifović. Otac joj je Rajko Šerifović, koji je preminuo prošle godine. Marija je retko pričala o svom ocu, ali u velikoj ispovesti koju je dala pre nego što je Rajko preminuo, otkrila ja neke detalje iz privatnog života svog oca.

"Sve sam mu oprostila"

-Nedavno smo se videli u Kragujevcu i rekao mi je ‘Ma šta god da sam uradio loše, pogrešno, naopako, ovako ili onako…’, a onda me je pogledao onako značajno ‘barem znam da sve što ima veze sa tobom da sam uradio ispravno’, u smislu i kontekstu da je iza sebe ostavio osobu kojom može da se ponosi kao ćerkom. Bio je iskren i to jeste istina- ispričala je Marija u emisiji „Na terapiiji sa Slavicom Đukić Dejanovi“ i dodala:

-Napravio je Rajko puno problema u životu i ja sam to njemu sve oprostila jer prvo mi je otac, drugo roditelje ne možemo da biramo pogotovo ne želim da ih menjam. Da je Verica na primer pokušala da ima dete sa nekim doktorom ili pilotom, sigurno se ne bih desila ja, već neko malo normalniji, neko malo uobičajniji i to bi bilo sigurno dosadno, i ne bih imala toliko sluha koliko imam - govorila je.

1/15 Vidi galeriju Marija Šerifović zapevala na svom koncertu Foto: Nemanja Nikolić

Potresan govor na sahrani

Marija je na sahrani svog oca, održala govor koji je sve rasplakao.

- Dragi tata, opraštamo se od tebe, ali znaj da je sve vredno truda i da ćes nam nedostajati - pisalo je u oproštajnom govoru koji je sastavila Marija, a koji je u njeno ime pročitao sveštenik.

- Nekada si mi nedostajao, nedostajalo mi je mnogo više zagrljaja. Znam da bi na sve načine znao da mi pokažeš ljubav. Govorio si mi mi: "Kako je moguće da ovakva baraba napravi ovakvu ćerku?", a zahvaljujući tebi dobila sam još jedno malo čudo. Ostaće da pričam kako mu je deda bio najveći mangup i šmeker - pisalo je u Marijinom govoru.

1/6 Vidi galeriju Rajko Šerifović Foto: M.M./ATAImages

Ona je poručila ocu da mu ništa ne zamera.

- Nedostajaćeš svojoj omiljenoj pevačici, svojoj Verici, iako to ona nikada neće priznati. Danas tata želim da znaš da sam sve uspela da razumem, ništa ti tata ne zameram, želim da znaš da ostaneš da živiš uz mene i u meni jer si ti moj dragi tata - napisala je Marija pa dodala:

- Tata, tamo gde si sada baci pogled na nas, zapali crveni malboro, i znaj da je sve vredelo. Zagrli mog strica, onu malu gospođu, moju baku, a tvoju majku koja nas je sve volela. Voli te tvoja ćerka Marija, sin Danijel, unuk Mario i tvoja omiljena pevacica Verica - piše u govoru.