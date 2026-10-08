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Kamere emisije "Paparaco lov" nedavno su usnimile Lepu Brenu kako u kasnim noćnim satima, umesto odmora i opuštanja, vreme provodi u treningu na otvorenom.

Kako se može videti na snimcima iz emisije, Brena je iz svoje vile na Bežanijskoj kosi, prošetala do javnog parka koji se nalazi odmah iza njenog doma.

Istezala donja leđa

1/4 Vidi galeriju Lepa Brena vežba Foto: Prinstcreen/Paparaco Lov

Ona je najpre prišla spravi za vežbanje koja se nalazi na javnoj površini u blizini njene kuće. Bez mnogo zadržavanja, počela je da radi vežbe namenjene jačanju i istezanju donjeg dela leđa. Delovalo je da joj noćni mir i odsustvo gužve savršeno odgovaraju za trening.

Nakon toga, pevačica se prebacila na obližnje šipke, gde je nastavila sa vežbanjem pred pogledima ljudi koji su se zatekli u parku. Na programu su bile vežbe istezanja, ali i zgibovi, kojima je Brena pokazala da ni kasni noćni sati nisu prepreka kada je u pitanju održavanje forme.

1/7 Vidi galeriju Lepa Brena Foto: Printscreen, Kurir Televizija, Printscreen Instagram

Poznata po energiji i kondiciji koju godinama pokazuje na sceni, Lepa Brena očigledno vodi racuna o fizičkoj spremnosti. Njena neobična noćna rutina tako je privukla pažnju kamera, ali i prolaznika, koji su mogli da vide pevačicu u potpuno drugačijem izdanju - bez reflektora, scene i publike, ali sa jasnom željom da ostane u top formi.

Top forma

- Svaki dan pijem mnogo vode, meditiram i vežbam. Ako mogu ja u ovim godinama da budem aktivna, onda mogu svi. Kada sam na putovanjima, trudim se da odem na plažu ili bazen i da plivam. Najbitnije je da čovek ne zapostavi telo, treba da ga pokrećemo svakodnevno. Mi pevači moramo da pazimo i na glas i da ga negujemo. Ne pušim jer to uništava glasne žice. Ponekad sa prijateljima volim da nazdravim čašom vina, i to je sve - rekla je svojevremeno pevačica za Pink.

Foto: Prinstcreen/Paparaco Lov

Kurir.rs

Lepa Brena na aerodromu: