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Mihajlo, brat Marka Stefanovića, se u razgovoru za naš portal osvrnuo na kompletnu situaciju, vezu, ali i skandalozne detalje raskida njegovog brata i Sanje Grujić, ističući da ona nije, kako kaže, znala da ceni kakav je on bio prema njoj.

"Nije znala da ga ceni"

- Svi znaju još od pre svih Zadruga ko je ona bila i čime se bavila, ona je shvatila koga je imala pored sebe i to što je on nju jedini priznao kao devojku, nije znala da ceni kakav je on bio prema njoj, nego je bila bezobrazna i zla prema njemu, Marko je jedino kriv što je trpeo sve to, ali ga ne krivim i razumem ga, jer je on nju voleo - istakao je njegov brat, te je dodao:

- A za ovo što je spominjala kako je Marko tukao majku i oca kući, što je totalna glupost i takva laž, s tim ćemo se pozabaviti van rijalitija - zaključio je on za Pink.rs.

Podsetimo, Marko je na Pinku priznao da mu je majka po povratku iz Sanjine kuće rekla da izgleda kao da je preležao tešku bolest, a njegova majka nam je to detaljnije objasnila.

1/5 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Printscreen/Zadruga

- Kada je došao iz Sremske Mitrovice, bio je u katastrofalnom stanju. Ja vama to ne mogu da opišem... Izgledao je kao da su ga tamo maltretirali, izmrcvareno. Bio je loše, bled, užas... Ja ne mogu rečima da vam opišem kako je on izgledao - priča nam Markova majka, koja se potom osvrnula na trenutak kada je Sanja u gluvo doba noći nenajavljena došla u Ugrinovce da traži Marka.

U katastrofalnom stanju

- Ja sam Sanji rekla:"Ja ne znam šta ste vi njemu tamo radili, ali on je došao u katastrofalnom stanju". Ona meni kaže:"Ja sam njega vređala", pitam što, kaže:"Vređao je i on mene". Ali, ti si došla kod njega, ne on kod tebe? Znači, ti nisi ispravna sa te strane, čim si došla da ga moliš, da se izvinjavaš. I nama se izvinila, ne mogu da kažem, htela je da zove i novinare, da to uradi javno, ali ja to stvarno nisam htela. Rekla sam joj da ide kući, da se sabere, da se ne ponižava, da razmisli o svemu, da ga ostavi na miru, da ga pusti da se on odmori i sam da odluči hoće li se vratiti ili neće. To je njegov izbor bio, prihvatili smo, na kraju krajeva, ako si ti srećan - srećna sam i ja.

- Rekla mi je da ona bez njega ne može da živi, da će ga čekati, ako treba, pet, deset, dvadeset godina... Plakala je, drhtala. Nije joj bilo dobro, iznela sam čašu vode, rekla joj da se smiri. Tražila mi je da zovem Marka, rekla sam joj da ga ostavi na miru. Nije bila u stanju da auto isparkira. Verujem da joj je bilo teško, ali šta to meni vredi kada je ona vređala njega, njegovu porodicu? Njega to pogađa.

1/7 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović Foto: Printscrean, Printscreen Pink, Printscreen

Na pitanje u kakvom je Marko sada odnosu sa ocem, kog je svojevremeno blatio, rekla je:

- Markov otac je sada zadovoljan. Marko je u dobrim odnosima sa nama još otkad je izašao iz osmice. Dolazio je, sad pogotovo, to smo mi sve stavili po strani. Nije lepo, ne ponosim se time što je rekao, ali šta ću. On je moj, ja ću mu oprostiti. Ne samo ja, već i otac, brat, svi. U super smo odnosima, kao da se nije ni desilo, sada idemo dalje - poručila je Markova majka za Pink.rs.