PAPARACO: UHVATILI SMO DEVOJKU ZORANA MARJANOVIĆA ZBOG KOJE JE PRETUČEN: Njemu se gubi svaki trag, a ona se švrćka po kraju
Dok se Zoran Marjanović oporavlja nakon povreda koje je zadobio, među kojima je, prema dostupnim informacijama, i kontuzija mozga, njegova devojka Leontina zbog koje je navodno i izvukao deblji kraj se svrćka po kraju.
Atraktivnu plavušu spazili smo u ulici u kojoj živi Zoran, kompozitor kome se pred Višim sudom vodi postupak u vezi sa ubistvom njegove supruge Jelene Marjanović.
Leontina je zgradu napustila oko 14 časova. Sama je izašla na ulicu i nekoliko trenutaka hodala, a potom ušla u automobil i udaljila se.
Njeno pojavljivanje privuklo je pažnju prolaznika, posebno imajući u vidu da se Zoran trenutno nalazi kod kuće i oporavlja od povreda zadobijenih u incidentu.
Naš paparaco zabeležio je svaki njen korak, a fotografiju ekskluzivno objavljujemo.
Zadržala se sa drugim muškarcem
Kako smo nezvanično saznali, prema dosadašnjoj istrazi, Zoran Marjanović je dobio batine zbog dvadeset godina mlađe devojke.
On je u stan na Paliluli došao na žurku koja je tu bila organizovana, a njegova devojka je sa osobom koja je bila na zabavi otišla napolje da kupe nešto na trafici. Kako se dugo nisu vraćali, to je uznemirilo Zorana i navelo ga da posumnja u svoju partnerku, ali i u momka koji je otišao s njom. Kad su se vratili, nastao je haos, o kome se četiri dana nakon incidenta i dalje piše i priča.
Kurir.rs