Dok se Zoran Marjanović oporavlja nakon povreda koje je zadobio, među kojima je, prema dostupnim informacijama, i kontuzija mozga, njegova devojka Leontina zbog koje je navodno i izvukao deblji kraj se svrćka po kraju.

Zadržala se sa drugim muškarcem

On je u stan na Paliluli došao na žurku koja je tu bila organizovana, a njegova devojka je sa osobom koja je bila na zabavi otišla napolje da kupe nešto na trafici. Kako se dugo nisu vraćali, to je uznemirilo Zorana i navelo ga da posumnja u svoju partnerku, ali i u momka koji je otišao s njom. Kad su se vratili, nastao je haos, o kome se četiri dana nakon incidenta i dalje piše i priča.