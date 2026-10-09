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Proteklog vikenda Zoran Marjanović brutalno je pretučen, nakon čega je završio u bolnici, a otkad je napustio kliniku, gubi mu se svaki trag. Nije se pojavio ni na ročištu u Višem sudu zbog optužbi da je ubio suprugu, pevačicu Jelenu Marjanović.

Posetili smo Marjanovićev komšiluk da saznamo šta se dešava s njim nakon napetog perioda. Razgovor sa stanarima zgrade u kojoj živi kompozitor i producent otkrio je da se on, prema njihovim rečima, od incidenta nije pojavljivao u svom domu. Dok su pojedine komšije bile rezervisane, jedna komšinica prvo je burno reagovala na naše višesatno prisustvo ispred zgrade, strahujući za svoju bezbednost, da bi se situacija ubrzo potpuno promenila.

"Zoran je nestao"

Nakon što je shvatila da su nam namere časne, prišla nam je i otvoreno progovorila o Zoranovom životu u ovom kraju.

- Zoran tu živi kao podstanar. Vozi jedan baš upečatljiv automobil, jarke boje, ali ga od dana kad se desio incident nismo videli. On je nestao! Gazda tog stana u kom je živeo ima ovde dva, tri svoja stana i već dan nakon incidenta smo ga videli kad je došao u naselje i ušao u zgradu gde je Zoran bio - ispričala nam je komšinica pa dodala da ni tada nije videla Zorana.

Kako tvrdi, on je u stanu boravio s devojkom Leontinom, a upravo zbog nje je, prema informacijama koje su došle do stanara, došlo do sukoba za vikend u kojem je izvukao deblji kraj.

1/6 Vidi galeriju Zoran Marjanović Foto: Kurir, Nemanja Nikolić

- On inače ovde živi s tom devojkom Leontinom zbog koje je izbila tuča. Taj s kojim se potukao takođe živi u ovom kvartu - precizirala je naša sagovornica.

Ipak, najzanimljiviji detalj usledio je od druge komšinice, koja je u početku želela da nam pomogne, ali nije imala mnogo informacija o Zoranu. U jednom trenutku vratila se u svoj stan, a potom ponovo izašla pred nas s novim informacijama.

- Žao mi je što ovde sedite satima, pa sam zbog vas pozvala njegovu porodicu jer imam kontakt s njima. Rekli su mi da on uopšte nije ovde. Da je otišao negde, a ni oni ne znaju gde je - prenela nam je komšinica ono što je, kako tvrdi, saznala u razgovoru s njegovom porodicom.

Zanimljivo je da pojedine starije stanarke u prvi mah nisu ni znale ko je Zoran Marjanović. Međutim, kad smo pomenuli njegovo ime u kontekstu ubistva pevačice Jelene Marjanović, tragedije koja je pre gotovo deset godina potresla region, odmah su se prisetile jezivog slučaja.

- Jao, znam ko je to. Nisam znala da on živi ovde - rekla nam je jedna od komšinica, vidno iznenađena.

Daleko od svih

Podsetimo, Zoran je pre dva dana trebalo da se pojavi na suđenju zbog optužbi da je ubio suprugu, pevačicu Jelenu Marjanović. Iako su mnogi mislili da je Zoran kod kuće i da se oporavlja pa zbog toga nije došao u sud, kako su nam ispričale komšije, on nije u stanu, pa je velika verovatnoća da je otišao da ove teške i bolne dane izdrži sakriven daleko od svih.

Njegov branilac, advokat Nikola Dumnić naglasio je da Marjanović upravo iz, kako je rekao, opravdanih zdravstvenih razloga nije bio u mogućnosti da prisustvuje ročištu.