"KUĆA ZJAPI PRAZNA, SVE ĆE TO DA PRODA" Suzana Jovanović odustaje od porodičnog imanja, komšije razvezale jezik
- Rodna kuća i imanje Suzane Jovanović u Ralji ostali su prazni posle smrti majke, a otac Branislav je prebačen u dom u Beogradu.
- Komšije tvrde da Suzana godinama ne dolazi u selo i da planira da proda porodičnu kuću i imanje.
Rodna kuća i imanje Suzane Jovanović u selu Ralja ostali su napušteni nakon smrti njene majke.
Odmah nakon smrti majke odlučila je da oca iseli iz kuće, tačnije da ga prebaci u dom u Beogradu.
- Ta kuća zjapi prazna, Branislav (otac) tu više ne živi - rekao je prvi komšija.
Ono što se priča po selu jeste da Suzana planira da proda svoju rodnu kuću.
- Načula sam da će nakon njegove smrti sve to da proda, jer ona ne dolazi i to nju ne zanima. Tu je angažovala samo komšije da održavaju kućicu i dvorište, ali od nje ni traga - dodala je komšinica.
Preminuo joj blizak rođak
Mediji su posetili Ralju, rodno mesto Suzane Jovanović, a prve komšije progovorile su o njenom životu i odnosima u porodici.
Naime, kako je jedan meštanin otkrio, Suzani je nedavno preminuo veoma blizak rođak, tačnije stric.
- Suzanu nisam video godinama ovde u selu. Pre dve nedelje je preminuo i njen stric, ali ona nije bila na sahrani - rekao je komšija.
Iako nije hteo da govori o njihovim porodičnim odnosima, napomenuo je da misli da je to „greh“.
kurir / telegraf
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