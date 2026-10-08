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Rodna kuća i imanje Suzane Jovanović u selu Ralja ostali su napušteni nakon smrti njene majke.

Odmah nakon smrti majke odlučila je da oca iseli iz kuće, tačnije da ga prebaci u dom u Beogradu.

- Ta kuća zjapi prazna, Branislav (otac) tu više ne živi - rekao je prvi komšija.

Ono što se priča po selu jeste da Suzana planira da proda svoju rodnu kuću.

- Načula sam da će nakon njegove smrti sve to da proda, jer ona ne dolazi i to nju ne zanima. Tu je angažovala samo komšije da održavaju kućicu i dvorište, ali od nje ni traga - dodala je komšinica.

1/8 Vidi galeriju Suzana Jovanović i Nikola Stanišić Foto: Marko Karović

Preminuo joj blizak rođak

Mediji su posetili Ralju, rodno mesto Suzane Jovanović, a prve komšije progovorile su o njenom životu i odnosima u porodici.

Naime, kako je jedan meštanin otkrio, Suzani je nedavno preminuo veoma blizak rođak, tačnije stric.

- Suzanu nisam video godinama ovde u selu. Pre dve nedelje je preminuo i njen stric, ali ona nije bila na sahrani - rekao je komšija.

Iako nije hteo da govori o njihovim porodičnim odnosima, napomenuo je da misli da je to „greh“.

kurir / telegraf

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