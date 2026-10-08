"ODVELA JE OCA I SMESTILA U DOM" Komšije progovorile o Suzani Jovanović, ovo se do sada nije znalo: Majke nije izlazila iz kuće nakon operacije
- Komšije iz Ralje tvrde da je Suzana Jovanović posle majčine smrti oca Branislava odvela u Beograd i smestila ga u dom za stare.
- Navode i da je otac imao zdravstvene posledice nakon pada sa visine, zbog čega više nije mogao sam da funkcioniše.
Rodna kuća pevačice Suzane Jovanović u selu Ralja blizu Smedereva danas stoji potpuno napuštena. Iako je pevačica odrasla u skromnoj radničkoj porodici i sa ponosom isticala svoje poreklo, komšije iz njenog rodnog mesta progovorile su o teškim porodičnim detaljima, otkrivajući kroz šta su sve prošli njeni roditelji i zbog čega je pevačica oca nakon majčine smrti odvela u Beograd.
Nakon što joj je majka preminula, Suzana Jovanović je oca Branislava odvela u Beograd i smestila ga u dom za stara lica. Prvi komšija iz sela otkrio je detalje o zdravstvenom stanju njenog oca i razlozima za odlazak u dom:
"Ona je odvela oca za Beograd i tamo ga je smestila u dom, koji sigurno plaća par hiljada evra. Njen otac je voleo da popije, nekada po mesec dana se nije treznio, pa je tako jednom pao sa 11 metara visine i od tada ne može sam, zato ga je u dom dala", kaže komšija i dodaje:
"Evo i brat mu je preminuo, on nije mogao da dodje, a duša je od čoveka."
Komšije su se prisetile i pevačicine majke, ističući da je poslednje godine života provela uglavnom izolovana u kući i dvorištu:
"Njena majka je preminula 2021. godine, a ja je pre toga 15 godina nisam video da se prošeta njihovim sokakom. Samo je sedela u kući i dvorištu, pogotovu nakon operacija i kada su joj izvadili kamen iz bubrega".
Brala jabuke za dnevnicu i kupovala na buvljaku
Suzana je odrasla kao jedinica u skromnom domaćinstvu. Njen otac Branislav radio je kao električar i poslovođa u železari, dok je majka Dušanka bila domaćica.
Pevačica je u svojim ranijim istupima često isticala da se ne stidi svog radničkog porekla, podsećajući da je kao devojčica brala jabuke i trešnje za dnevnicu, sa roditeljima kopala kukuruz i kupovala stvari na buvljaku, naglašavajući da ju je upravo to naučilo da ceni sve što danas ima.
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