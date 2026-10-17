Slušaj vest

Tatjana Jovančević, javnosti poznatija kao Tanja iz „Velikog brata“, prošla je kroz nezamislive životne traume, o kojima je sada otvoreno progovorila u emisiji "Nije sve tako crno“, autorke i voditeljke Jovane Matić Đokić.

Foto: Kurir

Bivša rijaliti učesnica prvi put je javno iznela potresne detalje tromesečnog zlostavljanja i silovanja koje je, kako je ispričala, pretrpela sa svega 16 godina. Međutim, pored stravičnog iskustva kroz koje je prošla, posebno ju je pogodila reakcija rođenog oca, koji joj, prema njenim rečima, nije verovao i odbio je da sasluša njenu stranu priče.

"Otac me je omrznuo, nije želeo da čuje istinu“

1/7 Vidi galeriju Tatjana Jovančević Foto: Kurir

Tatjana je u emotivnoj ispovesti otkrila da nikada nije dobila priliku da ocu objasni šta joj se zapravo dogodilo, jer je on verovao da je svojevoljno otišla od kuće kako bi se udala.

- Nikada nisam imala priliku mom ocu tačno da ispričam šta se dogodilo, uvek sam to nekako krila. Tata mi nije verovao, mislio je da sam svojevoljno otišla i želela da se udam. Kada sam došla da pričam sa ocem rekao mi je: "Ne želim da razgovaram, ruku ovoliku su gurnuli u tebe" i tu je prekinut svaki naš kontakt - otkrila je Tatjana u emisiji „Nije sve tako crno“.

Kako je objasnila, najteže joj je palo to što je osoba od koje je očekivala najveću podršku odlučila da je odbaci, a da prethodno nije ni pokušala da sazna istinu.

- On je mene bukvalno omrznuo, kada sam želela da mu ispričam sve nije želeo. Govorio je da sam se ja udala, znate, neko ko vam je najbitniji vas gura. Pa nisam ja kriva za to što mi se desilo, pusti me da ti kažem pa me onda osudi. Ja da sam htela da se udam ne bih bežala... Pa čekaj, da si mi iz oka kanuo, ako ne poštuješ moju borbu, ma ćao, misli šta hoćeš čoveče. Ja znam kroz štas sam prošla, koliko sam se mučila... Ko god da vas ne poštuje, pre svega ne poštuje sebe. Tada sam rekla i mnogo puta u životu, idemo dalje, prošlo je. Šta god da je, prošlo je, bitno da sam živa, ko hoće da me odbaci neka me odbaci... - govorila je Tatjana.

Potresna ispovest o borbi i porodičnom odbacivanju

1/7 Vidi galeriju Tatjana Jovančević Foto: Printscreen, Printscreen/TikTok, Petar Aleksić

Njena životna priča pokazuje koliko duboke posledice mogu da ostave ne samo preživljeno nasilje već i izostanak podrške najbližih.

Tatjana je tokom razgovora sa Jovanom Matić Đokić govorila o bolnim uspomenama, porodičnom nerazumevanju i snazi koju je morala da pronađe kako bi nastavila dalje.

Iako je u najosetljivijim godinama života doživela tešku traumu, a potom se suočila i sa odbacivanjem od strane oca, bivša učesnica „Velikog brata“ istakla je da je uprkos svemu uspela da nastavi život, vodeći se mišlju da je najvažnije što je preživela.

Njena ispovest u emisiji „Nije sve tako crno“ još jednom je otvorila važnu temu podrške žrtvama seksualnog nasilja, ali i bolnih posledica koje ostavlja nepoverenje porodice.

Ostatak intervjua možete pogledati OVDE