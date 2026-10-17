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Teodora Džehverović hladne dane u Srbiji rešila je da zameni suncem i morem. Pevačica je otišla na luksuznu destinaciju odakle se i oglasila. I dok su svi očekivali njene vrele fotke s plaže, pevačica se oglasila fotografijom na kojoj se vidi da je izgorela na suncu, a odmah je objavila i fotografiju svoje ruke na kojoj se vidi ujed bube, a sve to poslala je svojoj majci Gordani.

Prepiska sa njom nasmejala je sve.

Teodora je priznala da očigledno još nije savladala veštinu sunčanja, pa je uz objavljene fotografije stavila do znanja da joj boravak na suncu nije prošao onako kako je planirala.

„Jednostavno ne znam da se sunčam i to je to“, poručila je pevačica, očigledno svesna da je ovog puta malo preterala sa izlaganjem suncu.

Međutim, tu nije bio kraj njenim pehovima na putovanju. Pevačica je kasnije otkrila i da ju je nešto ujelo, pa je sa pratiocima podelila još jedan detalj koji joj je pokvario bezbrižno uživanje. Umesto da se pohvali samo lepim prizorima i trenucima odmora, Teodora je tako pokazala i onu drugu stranu putovanja, kada se planovi ne odvijaju baš onako kako smo zamislili.

Posebnu pažnju privukla je i prepiska sa majkom koju je pevačica objavila na društvenim mrežama.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Majka je savetuje da ide u apoteku ili da stavi led a njihova komunikacija dodatno je nasmejala pratioce, a Teodora je još jednom pokazala da nema problem da sa publikom podeli i svoje nezgode, ne pokušavajući da svaki trenutak predstavi kao savršen.

Iako je na putovanje otišla kako bi se odmorila i napunila baterije, čini se da joj sunčanje i nepredviđeni susreti sa insektima nisu baš išli naruku. Ipak, ako je suditi po njenim objavama, pevačica je i ove situacije uspela da pretvori u zanimljiv sadržaj za svoje pratioce.

Umesto da krije pehove, Teodora je odlučila da se našali na sopstveni račun, a upravo takvi spontani trenuci često izazivaju najviše reakcija na društvenim mrežama. Ostaje da se vidi da li će ostatak odmora proći bez novih iznenađenja ili će pevačica imati još neku anegdotu da podeli sa svojim fanovima.