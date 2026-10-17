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Žarko Udovičić, bivši profesionalni fudbaler, u petak je postao novi učesnik „Elite 10“, a njegov ulazak izazvao je posebnu pažnju zbog poznanstva sa Slađom Poršelinom Lazić.

Naime, Žarko je neposredno pred ulazak u Belu kuću razgovarao sa voditeljkom Anom Radulović, Darkom Tanasijevićem i Jovanom Ilićem, a tom prilikom odgovarao je na pitanja o svom životu i ljudima koje poznaje među aktuelnim učesnicima.

Kada je razgovor došao do Slađe, Žarko nije krio da je dobro poznaje, ali je naglasio da je njihovo poznanstvo bilo kratko i da se dugo nisu videli.

Dodatnu pažnju izazvala je priča o navodnom intimnom odnosu koji je, prema onome što je izneto u studiju, trajao čak 12 sati. Žarko je na tu tvrdnju odgovorio da je to preozbiljan period i da na tu temu nema odgovor.

1/8 Vidi galeriju Slađa Lazić Poršelina Foto: Printscrean, Kurir

Osvrnuo se i na navode o saobraćajnoj nezgodi koju su, prema pričama koje su se pojavile, navodno doživeli tokom intimnog odnosa u automobilu. Udovičić je potvrdio da se udes dogodio, ali je istakao da su se tada vraćali sa veselja u društvu i demantovao da je do nezgode došlo na način na koji se prepričavalo.

Tim povodom, za portal Pink.rs oglasio se i Slađin otac Radule Lazić, koji je prokomentarisao aktuelnu situaciju i izneo svoje mišljenje o priči koja je ponovo dospela u centar pažnje javnosti.

- Ona se viđala sa njim, on voli i da popije. Mislim da su dosta bliski, ali njega ne zanimaju ozbiljne veze, on ne voli ozbiljne veze, ali ga žene obožavaj - rekao je Slađin otac i nastavio:

Slađa kaže da se pomirila s bivšim dečkom Foto: Petar Aleksic/Kurir

- Išla je Slađa na Perućac, jednom su imali i udes. Voli žene, to je istina. Ja sam sa mojom ženom pričao, Slađinom majkom da mu je Slađana nosila tortu za njegov rođendan, a kada je stigla, videla je da su još tri devojke bile sa njim. Moja ćerka je bila zaljubljena u njega, nije on frajer neki, ali ima neki šmek. On voli proslave, veseljak je, a devojke to vole - istakao je Poršelinin otac.