ANA NIKOLIĆ POBRKALA POJMOVE, PA POSTALA TEMA SPRDNJE NA MREŽAMA! Zbog najave tematske večeri zapretila odlaskom u Palatu pravde, u sve umešana i Bekvalac
- Ana Nikolić se našla na meti komentara nakon što je najavu tematske večeri posvećene njoj i Nataši Bekvalac shvatila kao zajednički nastup.
- Pevačica je poručila da nastupa nema i zapretila da će osoba koja je objavila informaciju završiti u Palati pravde.
- Korisnici mreža su joj objašnjavali da je reč samo o večeri uz njene i Natašine pesme, pa je usledila sprdnja na njen račun.
Ana Nikolić našla se na meti komentara na društvenim mrežama nakon što je, čini se, pogrešno protumačila najavu tematske večeri posvećene njoj i Nataši Bekvalac. Naime, na Instagramu je objavljena najava događaja koji je zakazan za 17. oktobar u jednom lokalu, a Ana je to shvatila kao najavu zajedničkog nastupa sa koleginicom.Pevačica nije krila nezadovoljstvo zbog objave, pa je odmah reagovala i poručila da od nastupa nema ništa.
Zbunila se
U svom obraćanju otišla je i korak dalje, najavivši da bi osoba koja je objavila informaciju mogla da se suoči s pravnim posledicama.
-Ovo je budalaština. Nikakav nastup ne postoji. Ali ko je ovo okačio, prošetace do Palate pravde. Govorim isključivo u svoje ime - napisala je Ana.
Usledili su brojni komentari korisnika koji su joj ukazali na to da je, prema njihovom mišljenju, pogrešno razumela najavu. Oni su istakli da se u objavi govori o tematskoj večeri, što ne mora da znači da ce se pevačice lično pojaviti i zajedno nastupati, već da će događaj biti posvećen njihovim pesmama.
Objasnili
-Ali lepo piše tematsko veče, što znaci da će se puštati vaše pesme. Nigde nije napisano da ćete vas dve nastupati, nego da je tematsko vece - glasio je jedan od komentara.
Slicnog mišljenja bio je i drugi korisnik, koji je pevačici porucio da još jednom pogleda objavu pre nego što nastavi polemiku.
-Ujutru, kada dodeš sebi, briši ovo, draga Ana - napisao je jedan od korisnika.
Jedva dočekali
Bilo je i onih koji su ocenili da Ana nije bila upućena u to šta zapravo podrazumeva tematsko veče, pa su njenu reakciju iskoristili kao povod za šalu. Rasprava se tako preselila na društvene mreže, gde su korisnici analizirali formulaciju najave i komentarisali pevačicinu burnu reakciju.