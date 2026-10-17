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Ana Nikolić našla se na meti komentara na društvenim mrežama nakon što je, čini se, pogrešno protumačila najavu tematske večeri posvećene njoj i Nataši Bekvalac. Naime, na Instagramu je objavljena najava događaja koji je zakazan za 17. oktobar u jednom lokalu, a Ana je to shvatila kao najavu zajedničkog nastupa sa koleginicom.Pevačica nije krila nezadovoljstvo zbog objave, pa je odmah reagovala i poručila da od nastupa nema ništa.

Zbunila se

1/5 Vidi galeriju Pevačica pomešala stvari Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Kurir Televizija

U svom obraćanju otišla je i korak dalje, najavivši da bi osoba koja je objavila informaciju mogla da se suoči s pravnim posledicama.

-Ovo je budalaština. Nikakav nastup ne postoji. Ali ko je ovo okačio, prošetace do Palate pravde. Govorim isključivo u svoje ime - napisala je Ana.

Usledili su brojni komentari korisnika koji su joj ukazali na to da je, prema njihovom mišljenju, pogrešno razumela najavu. Oni su istakli da se u objavi govori o tematskoj večeri, što ne mora da znači da ce se pevačice lično pojaviti i zajedno nastupati, već da će događaj biti posvećen njihovim pesmama.

Objasnili

-Ali lepo piše tematsko veče, što znaci da će se puštati vaše pesme. Nigde nije napisano da ćete vas dve nastupati, nego da je tematsko vece - glasio je jedan od komentara.

Slicnog mišljenja bio je i drugi korisnik, koji je pevačici porucio da još jednom pogleda objavu pre nego što nastavi polemiku.

-Ujutru, kada dodeš sebi, briši ovo, draga Ana - napisao je jedan od korisnika.

Jedva dočekali

Bilo je i onih koji su ocenili da Ana nije bila upućena u to šta zapravo podrazumeva tematsko veče, pa su njenu reakciju iskoristili kao povod za šalu. Rasprava se tako preselila na društvene mreže, gde su korisnici analizirali formulaciju najave i komentarisali pevačicinu burnu reakciju.