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Kija Kockar pojavila se danas na Novom groblju, kako bi se poslednji put oprostila od svog profesora i prijatelja Vladimira Vuletića koji je preminuo u svom stanu, tokom boravka u sauni.

Kija je došla sva u crnom, bez šminke vidno tužna i bleda. Naš paparaco usepo je da uslika Kockarevu dok je kapelu napuštala sama.

Po želji Vladimira Vuletića, on neće biti sahranjen već kremiran, a njegova urma će biti preneta u porodičnu grobnicu u Šapcu. Osim Kije, na sahrani je bilo i mnogo njegovih učenika, ali i prijatelja i porodice.

1/11 Vidi galeriju Kija Kockar na kremaciji Vladimira Vuletića Foto: Ilija Ilić

"Postoje dva razloga zbog kojih je umro"

Vuletić je bio profesor Kristina Kije Kockar na Pravnom fakultetu. Tim povodom mediji su pozvali Kiju kada je Vladimir preminio, a ona nije krila koliko je šokirana ovom vešću.

- Sad sam čula vest, u potpunom sam šoku! - rekla je Kija na početku razgovora i dodala:

- Na prvoj godini kad sam bila na Rimskom pravu, bila sam šef moje grupe, takmičili smo se u 4 grupe, ja sam bila glavna za moju grupu. Moja prva desetka bila je kod njega. U drugoj godini me je imenovao za koordinatora prve godine. Dakle, ja sa druge godine sam vodila prvu godinu. Kad on nije mogao da dođe, dolazila sam ja da ih pripremam, oko spiskova, potrebnog materijala za kolokvijume... - objasnila je Kija.

Kija Kockar je otkrila da je trebalo da se vide početkom godine, ali do toga, nažalost, nije došlo, jer je Vuletić bio sprečen.

- Bili smo baš bliski, iz moje klase sam bila najbliža sa njim. Za Božić je trebalo da dođe kod mene na večeru, tad sam slušala njegovu poruku, neću da kažem šta je rekao, ali sad mi se to vraća. Dva sata smo pričali i nije došao na večeru zbog tog razloga. Sad ne znam da li je sve to povezano ili nije, još sam u šoku. Ne znam sve informacije, samo su počeli da mi se javljaju sa fakulteta - rekla je Kija i otkrila kako je saznala za tragičnu vest.

- Kolega sa klase mi je javio, stizale su mi poruke za porukom. Samo sam sela u hodnik i pozvala bliske kolege sa fakulteta da čujem šta se desilo - rekla je Kija Kockar.

Vuletić je imao poverenje u Kiju, zbog čega joj je poverio mnoge obaveze na fakultetu.

- Jednom sam ga pobedila u debati. Čestitao mi je pred svima, priznao je "poraz" (smeh). Imao je poverenje u mene, zato me je imenovao za koordinatora. Studenti su mi stalno prilazili za savete, on je sve to video - rekla je Kija Kockar.

Kristina istče da je Vladimir Vuletić imao zdravstvenih problema, pa se sada pita da li je to povezano sa tragičnim slučajem.

- Ne znam šta se tačno desilo, imao je dosta zdravstvenih problema, to su svi znali i imao je još nekih drugih problema, pa ne znam šta da mislim. Pročitala sam da je bilo zaključano iznutra. To nije ništa neuobičajno, on je stalno davao ključ da mu se nešto donese/odnese. Živeo je sam, jednom je povredio nogu pa smo svi brinuli o njemu - rekla je Kija i dodala:

- Nisam se neko vreme čula sa njim jer nisam bila tu i sad me baš grize savest. Imam toliko toga da mu kažem. Još sam nešto bila ljuta na njega zbog neke gluposti... Sad me baš grize savest zato što već 3 dana mislim na njega. Sutra idem na fakultet i pomislila sam da idem pravo kod njega, pa sve ostalo i evo, sad čujem ovu vest - izjavila je Kockareva, pa još istakla:

1/7 Vidi galeriju Vladimir Vuletić Foto: ATAIMAGES, Marko Karović

- Čula sam da hoće da rade obdukciju. Kada budu rekli šta je razlog, ako je nešto drugo što mislim, onda sam mogla da znam, zato me grize savest. Mislim, nisam mogla da utičem, ali... To je bilo za Božić, tad mi je to rekao. Ispričao mi je neke ozbiljne stvari, dva sata smo pričali... I sad kada se ovo desilo imam milion pitanja i čekam da vidim šta će biti razlog. On je bio lošeg zdravlja i kad sam videla V pomislila sam na drugog profesora sa fakulteta koji je lošijeg stanja, ali kad sam videla Vladimir Vuletić šokirala sam se.

- Poslednji razgovor smo imali za Božić, prošlo je baš dosta vremena, otišla sam u Tursku, tamo sam bila 4 meseca, pa posle u Americi, planirala sam sada da ga vidim. Ovo je samo znak da ne treba ništa da čekaš. Nismo se mi tada posvađali, nego je on stavio teret na mene za koji sam mislila posle da nije ništa. Sada čujem ovo i više ne znam šta da mislim. Vreme će pokazati, ja svakako nisam mogla da utičem. Žao mi je samo što ga nisam videla. Čuli smo se malo preko Instagrama i to, ali nam je poslednji veći razgovor bio za Božić.

Na pitanje na šta sumnja, Kija je rekla:

- Postoje samo dve mogućnosti šta može biti, zato želim da znam tačno šta je bilo. Juče su ga našli u stanu u sauni, koliko sam čula. Išla mu je krv iz nosa, znam da su ti momci što su upali u stan imali ključ. Još ništa ne znamo oko sahrane, ali ćemo mi sa klase sigurno ići - izjavila je Kija Kocar za Telegraf.rs