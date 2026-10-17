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Godinama unazad kružila je priča da će Ceca Ražnatović i Sloba Radanović snimiti duet. Taj trenutak se nije desio, a Sloba je sada po prvi put otkrio zašto se saradnja nije desila.

Kako je istakao, između njih nije bilo nikakvih sukoba, već se stvar nije poklopila u datom trenutku.

- Postojala je priča o tome, ali verovatno tada nije bio pogodan trenutak. Nešto se izjalovilo, ali o tom – potom. Nije se dogodilo ništa negativno, niti je bilo svađe, jednostavno se možda nije pogodila prava pesma u tom momentu. Ne znači da se neće desiti u budućnosti, polako. Za sada bih želeo da uradim duet sa Aleksandrom Prijović-, rekao je Sloba za Alo.rs.

"Nisu nam se poklopili datumi"

Podsećanja radi, na temu pomenutog dueta svojevremeno se oglasila i Ceca, koja je potvrdila da je do saradnje trebalo da dođe, ali da su poslovne obaveze bile glavna prepreka.

1/4 Vidi galeriju Sloba Radanović Foto: Printscreen YouTube

„Ne, ne, nisu nam se poklapali planovi i samo to je u pitanju. Inače, ja Slobu jako poštujem i cenim i privatno smo dobri prijatelji, samo nam se nisu poklopili datumi”, naglasila je ona tada.

"Majka je prihvatila decu mog oca"

Podsetimo, Sloba je nedavno govorio i o tome kako je prihvatio sinove svoje supruge, iz prvog braka:

- Uopšte mi nije bilo teško, ja sam to doživeo kao jedan blagoslov stvarno. Možda sam ja to poneo iz kuće, moja majka je prihvatila dva deteta mog oca. Ona ih je othranila, podigla. Možda sam ja na njenom primeru sve to doživeo i video. Oni i dan danas gledaju moju majku kao svoju majku - rekao je on i dodao:

- Meni je to apsolutno normalno, šta više ne vidim ništa vau, to je normalno i tako treba da bude. Ako si nekoga zavoleo takvog kakav jeste, onda si zavoleo sve što ide sa njim - rekao je pevač za Alo.rs

1/5 Vidi galeriju Pevačica uvek aktuelna Foto: Printscreen/kurir, Kurir Televizija, Printscreen