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Žarko Udovičić pre ulaska u Belu kuću, porazgovarao je sa voditeljkom Anom Radulovićem, Darkom Tanasijevićem i Jocom Novinarom.

- Sportska penzija je aktuelna već mesec, mesec i po dana. Pojavila se ova opcija i zašto da ne?! Volim izazove, to sam ja - rekao je Žarko.

- Hajde odmah da otkrijemo koga to poznaješ - pitala je Ana.

- Poznajem četvoro ili petoro učesnika, lično. Četvoro poznajem lično, petoro poznajem sa terena nekada davno, tu mislim na Terzu, njega znam sa terena. Znam Nemanju Tošića iz te priče, iz kafanske priče znam Janjuša, Matoru i Slađu Poršelinu - rekao je Žarko.

- Je l' bilo penala - pitao je Darko.

Foto: Printscrean

- I do Perućca smo stigli?! Da, poznajem Slađu dobro, ali ću da kažem da se dugo vremena nismo videli...Bilo je to kratko poznanstvo, ne mogu da vas lažem i ne ide. Ništa više sem toga - rekao je Žarko.

- Kada me je Slađa vodila u apartman na Zlatiboru, pokazala mi je krevet, onda je rekla: "Ovde sam sa jednim fudbalerom imala 12 sati se*s, izlomili smo krevet" - rekao je Joca.

- 12 sati je preozbiljan period, na tu temu nemam uopšte odgovor - rekao je Žarko.

- Čuo sam, ako je istina ti mi detaljnije reci, da ste ti i Slađa tokom vožnje automobilom doživeli saobraćajnu nezgodu tokom intimnog odnosa tokom vožnje - pitao je Darko.

- Istina je da je bio udes, ali smo bili s društvom, vraćali smo se s veselja, tako da taj drugi deo priče je dezinformacije...To je bilo davno, poslednji put smo se videli isto na Perućcu, ali smo razmenili tada par nekih razgovora i rastali se - rekao je Žarko u studiju.

1/5 Vidi galeriju Slađa Poršelina Foto: Petar Aleksić, Printscreen