Slušaj vest

Neke pesme čekale su više od decenije da dožive svojih pet minuta slave, a onda su, zahvaljujući Tiktoku, postale hitovi i donele pevačima novu popularnost, angažmane i zaradu. Dok su pojedini izvođači ponovo dospeli u centar pažnje, drugi su tek sad dobili priliku da mlađim generacijama predstave numere koje su snimili pre mnogo godina.

Doživele uspeh

Estrada je odavno naučila da uspeh ne zavisi samo od novih albuma, skupih spotova i velikih promocija. Ponekad je dovoljno nekoliko sekundi pesme na društvenim mrežama da se pokrene lavina, pa da numera koja je godinama bila u senci postane nezaobilazna na žurkama, u klubovima i na nastupima. Upravo to dogodilo se brojnim pevačima čije su pesme, dugo nakon objavljivanja, dobile potpuno novi život i pokazale da se ulaganje u muziku ponekad isplati tek posle mnogo godina.

1/13 Vidi galeriju Mina Kostić nekad i sad Foto: Kurir

Jedna od onih kojima je viralnost posebno značila jeste Mina Kostić. Pesma "Ljubav" ponovo je privukla pažnju publike, a interesovanje za njenu muziku dobilo je novi zamah u trenutku kad se pevačica suočavala s periodom u kojem nije imala nastupe. Mina je i sama govorila o tome da je, osim zdravstvenih problema, imala i poteškoće sa angažmanima, jer je nije bilo ni na spisku izvođača koje organizatori zovu da nastupaju. Zbog toga je ponovno interesovanje za njenu pesmu značajnije od običnog trenda na društvenim mrežama jer je ono podsetilo publiku na pevačicu čiji je glas godinama prisutan na estradi.

1/5 Vidi galeriju Indira Radić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Sličnu, ali ipak drugačiju priču ima Indira Radić, koja je i tokom prethodnih godina redovno nastupala. Njene pesme "Kazna za bezobrazne" i "Vatromet", koje u vreme objavljivanja nisu doživele uspeh kakav imaju danas, sad su postale među numerama koje publika rado sluša na digitalnim platformama. Posebno je zanimljivo što su ih prigrlile i mlađe generacije, koje putem Tiktoka otkrivaju muziku nastalu pre gotovo tri decenije. Tako se pesme koje nisu bile najveći hitovi u trenutku kad su objavljene danas ponovo nalaze u centru pažnje, dok Indirin raniji repertoar dobija novu publiku.

1/9 Vidi galeriju Zlata Petrović nekad i sad Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen

Da Tiktok može da vrati u život i pesmu staru dve decenije, pokazuje primer Zlate Petrović. Iako dugo nije snimala nove pesme, njena numera "Žena zmaj" u jednom trenutku dospela je među popularne pesme na društvenim mrežama i privukla pažnju generacija koje je možda ranije nisu ni poznavale. Zlata je tako dobila priliku da se ponovo o njoj govori i među mlađom publikom, a pesma koja je godinama bila deo njenog starijeg repertoara postala je aktuelna na mestima na kojima se danas stvaraju novi muzički trendovi.

1/6 Vidi galeriju Mitar Mirić Foto: Marko Karović

Pravi primer koliko viralnost može da utiče na atmosferu na nastupima jeste Mitar Mirić. Njegova pesma "Dotakni me" doživela je novi procvat na društvenim mrežama, a čini se da pevač danas ima pune ruke posla. Mitar nastupa gotovo svakog vikenda, a posebno uzavrela atmosfera nastaje kad zapeva upravo ovu numeru. Publika je prihvatila pesmu kao da je tek objavljena, pa se stiče utisak da je ona dobila novu, gotovo drugu premijeru, i to pred generacijama koje su možda bile deca ili se nisu ni rodile kad je nastala.

1/5 Vidi galeriju Viki Miljković Foto: Kurir

Na talasu povratka starih hitova našla se i Viki Miljković. Njene pesme "Razlika" i "Ko to zna" sve češće se mogu čuti na društvenim mrežama, gde ih publika iznova otkriva i koristi u svojim snimcima. Za pevačicu je to posebno zanimljiv razvoj događaja jer su numere u koje je davno uložila vreme, novac i trud ponovo počele da privlače pažnju. Drugim rečima, pesme koje su već odavno objavljene nastavljaju da žive, a ulaganje u njih dobija novu vrednost i godinama kasnije.

Internet fenomen

1/5 Vidi galeriju Milica Pavlović Foto: Nikola Radišić

Ipak, možda je najzanimljiviji fenomen to što pesma ne mora da bude zaboravljena da bi ponovo postala aktuelna, dovoljno je da dobije novu publiku. To pokazuje primer Milice Pavlović i numere "Mogla sam", nastale pre desetak godina. Pevačica je i sama istakla koliko joj je bilo neverovatno da, nakon što je objavila album sa 12 novih pesama, upravo starija numera dobije snažan zamah na društvenim mrežama. Za Milicu, koja redovno nastupa i kontinuirano radi na novim projektima, viralnost nije predstavljala prekretnicu u karijeri, ali jeste još jedan dokaz da publika ponekad sama odabere pesmu koju će vratiti u prvi plan, bez obzira na planove izvođača.

1/14 Vidi galeriju Katarina Živković uveliko priprema novi album, a otvoreno je progovorila i o vrtoglavim novogodišnjim honorarima, injekcijama za mršavljenje, ali i o suprugu koji joj je najveća podrška. Foto: Privatna arhiva

Među iznenađenjima našla se i Katarina Živković, čije su pesme "Da mi je" i "Kajem se" nakon više od deset godina dobile ogromnu popularnost. Nekoliko numera iz njenog ranijeg repertoara za kratko vreme postalo je viralno, a to interesovanje prelilo se i na njene nastupe. Kaća je zbog toga bila među veoma angažovanim pevačicama tokom letnje turneje, što pokazuje da viralnost može da bude mnogo više od kratkotrajnog internet fenomena. Kad publika počne da traži pesme koje su godinama bile u drugom planu, to može da se oseti i u kalendaru nastupa.