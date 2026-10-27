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Radio-televizija Srbije priprema veliki dokumentarni serijal o pokojnoj Marini Tucaković. U njemu će kroz nekoliko sezona njeni bliski prijatelji i saradnici govoriti o njoj i njenom radu, tokom kog je napisala neke od najvećih hitova u istoriji naše zemlje.

Jedna od onih koji će govoriti u dokumentarcu, i to na direktan poziv čelnika zabavnog programa RTS, jeste i Jelena Karleuša.

Ovu informaciju potvrdila nam je i sama JK.

Zvali je sa RTS-a

Foto: Boba Nikolić, Filip Plavčić

- Čelnici RTS i tog njihovog zabavnog programa zvali su me da učestvujem u snimanju dokumentarnog serijala o pokojnoj Marini Tucaković. Tako da je to jedan dobar pomak u odnosima između RTS i mene. Postoji mnogo toga što ja nisam ispričala o Marini. I dan-danas čuvam njene poruke u telefonu i sve ono što možda nije za medije. Možda će biti interesantno da kažem to u dokumentarcu, da se otkrije ta njena privatna strana i naš privatni odnos. Urednica RTS, kad me je zvala, rekla je da taj dokumentarac ne može da prođe bez mene. Mi smo sarađivale 30 godina i sve najveće hitove mi je napravila ona. I privatno smo bile jako dobre prijateljice, ona je bila dobar prijatelj i s mojom majkom, u isto vreme su se borile s kancerom, u sličnom periodu su izgubile život. U kratkom roku sam ostala bez majke i bez nekoga ko mi je napravio celu karijeru, a to je Marina - rekla nam je Karleuša.

Podsetimo, Jelena je ovom prilikom otvoreno govorila o privatnom životu, novom partneru, mogućoj prinovi, ali i potencijalnom venčanju.

1/4 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Kurir

Na samom početku razgovora Jelena se osvrnula na trenutak kada su je mediji nedavno snimili kako razmenjuje poljupce sa svojim novim izabranikom. Ona je priznala da joj zbog svega što se dešava oko nje često nedostaje vremena da se posveti sebi i uživa u privatnom životu.

- Toliko se svašta dešava oko mene da nemam vremena ni da uživam u privatnom životu, ni da mi bude lepo. Ali moram da kažem da imam jako lep period u životu, i to kada jedan poljubac pokaže da će ljubav možda pobediti sve i da ljude to više interesuje. Zbog miliona pregleda koje je izazvao taj poljupčić na promociji albuma Seke Aleksić izgleda da ljude više ipak interesuje ljubav nego ovaj haos koji se dešava svuda oko nas - rekla je JK.

Miran period

Jelena je potom priznala da bi volela da joj nakon svega što je prošla konačno dođe mirniji period života, u kom bi mogla da se posveti sebi i ljubavi.

- Volela bih da posle 31 godine ovog haosa u mom životu, da mi dođe jedan lep, miran period. Eto, možda sam kriva ja za sve to, ne kažem, ali sam takva, burna. Sve oko mene je toliko burno da bih volela da mi dođe jedan lep period, da uživam možda i u ljubavi. Mada, ko zna, čini mi se da se to meni i ne dozvoljava - uverena je Karleuša.

Kako se u poslednje vreme sve češće govori o mogućnosti da ponovo dobije dete, Jelena je konačno otkrila da li je stvarno trudna i priznala da bi se obradovala ukoliko bi došlo do prinove.

1/6 Vidi galeriju JK i Ševo Foto: Privatna arhiva

- Ja bih volela, ali mislim da nisam trudna. Ne znam. Ali kada bi se to desilo, sa zadovoljstvom. Mislim da žena nikada nije dovoljno u zrelim godinama da ne može da bude divna majka, a i Atina i Nika bi to volele. Treba pitati i muškarca koji bi bio tata, svakako. Nika je na tu temu samo rekla: "Kada bi ti opet rodila, samo da ne bude devojčica", jer ne želi da ima još jednu sestru. Atina je najveći zagovornik te teorije da ja samo treba da rodim, a da će njih dve čuvati bebu - kroz osmeh je rekla pevačica.

Karleuša je istakla i da su njene ćerke lepo prihvatile njenog novog partnera Aleksandra Ševa, kao i da u njihovim odnosima vlada sklad.

- Jako lepo plivaju u čitavoj ovoj trenutnoj situaciji, privatnoj, oko mene. U divnim su odnosima sa čovekom kog sam izabrala da bude pored mene. Divno se svi slažemo, putujemo i lepo nam je - navela je pop diva.

S obzirom na to da njen posao podrazumeva česta putovanja i brojne obaveze, zanimalo nas je i kako se njen izabranik snalazi u takvom načinu života i da li uspeva da isprati njen tempo.

- Veoma lepo funkcionišemo. Što se tiče karijere, mnogo putujem i često nisam tu. Nekada Ševo ide sa mnom, a nekada putujem sama. Njemu dajte malo vremena, mlad je dečko i ovo je sve veliki stres za njega. Ali pliva jako dobro, jako, jako dobro - pohvalila je Karleuša 25 godina mlađeg dečka, koji je sve vreme stajao blizu nje.

Treća sreća

Za kraj razgovora neizbežno pitanje za JK bilo je i da li bi uskoro moglo da dođe do venčanja. Jelena nije isključila tu mogućnost, ali je kroz šalu prokomentarisala da bi joj to, ukoliko se dogodi, treći brak bio treća sreća.

1/5 Vidi galeriju JK Foto: screenshot instagram, Kurir

- Ne znam, ako se ikada budem opet udavala, da li bi to bio treći put. Treća sreća, kažu. Kada bi se to desilo, to bi bilo nešto, verovatno malo intimno, na obali nekog mora i s možda desetak, dvadesetak ljudi, i naravno s vama. Organizovala bih sve u skladu s mogućnostima. Ja sam uvek bila skromna, tako da me već znate. Ovo su sve divne teme. Nisam očekivala da ću pričati o svadbi i o bebi, ali eto, na svašta ste me naveli - zaključila je Karleuša.

Kurir.rs

JK: