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Ana Radulović s vremena na vreme skrene pažnju na sebe. Ovoga puta, naša ekipa zabeležila je voditeljku tokom susreta van grada, gde se sastala s muškarcem čiji identitet za sada nije poznat javnosti.

Opušten dan

Daleko od uobičajenih gradskih gužvi, kamera našeg paparaca zabeležila je zanimljive detalje ovog susreta, koji je trajao znatno duže od kratkog razgovora uz kafu. Ana je na dogovoreno mesto stigla svojim automobilom, a nakon što se parkirala, u neposrednoj blizini sačekao ju je muškarac koji je već unapred kupio kafu.

Provela lepo vreme

1/5 Vidi galeriju Voditeljka se opustila Foto: Kurir, Printscrean



Napitak je bio spreman, a onda je usledio i gest koji je privukao pažnju. Kako je vreme bilo prohladno, uz vetar koji je duvao, muškarac je Ani prebacio svoj prsluk preko ramena kako bi joj bilo toplije. Voditeljka je, sudeći po fotografijama koje je zabeležio naš paparaco, delovala raspoloženo, a njihovo druženje proteklo je bez vidljive žurbe.

Iako bi neko očekivao da će se susret završiti nakon nekoliko minuta razgovora, njih dvoje su odlučili da vreme provedu zajedno. Najpre su seli u baštu lokala, gde su uživali u kafi i razgovoru. Međutim, zbog svežeg vremena i vetra koji je kvario boravak na otvorenom, nakon dvadesetak minuta promenili su mesto i ušli u unutrašnjost objekta.

Sve se vidi

Tamo su nastavili druženje, a prema onome što je zabeležio naš fotograf, razgovor im nije manjkalo. Ana je bila dobro raspoložena, često je bila okrenuta ka sagovorniku, a njih dvoje su delovali opušteno dok su sedeli za stolom. Nije bilo naznaka da im se žuri, pa su u lokalu proveli još dosta vremena.Ko je muškarac koji je uspeo da provede toliko vremena u Aninom društvu, za sada ostaje nepoznanica. Da li je reč o prijatelju, poslovnom poznaniku ili nekome s kim voditeljka ima poseban odnos, nije poznato, pa bi bilo preuranjeno donositi zaključke samo na osnovu njihovog zajedničkog vremena. Ana svoj privatni život ne mora da deli s javnošću, ali susret koji je zabeležio naš paparaco svakako je privukao pažnju.

Fotografije s lica mesta svedoče o tome kako je izgledalo njihovo dnevno druženje.