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Anu Divac retko viđamo u srcu prestonice. Supruga Vlade Divaca nije mogla, a da nam ne privuče pažnju dok je obavljala svoje dnevne aktivnosti.

U fokusu

U ležernoj odevnoj varijanti koja je odgovarala gradskoj šetnji završavala je privatne obaveze. U ruci je nosila ceger, dok su joj naočare bile jedan od upelatljivijih detalja stajlinga. Delovalo je kao da želi da se stopi s prolaznicima i ne privlači previše pažnje, ali naš paparaco uspeo je da je prepozna i zabeleži njeno kretanje ulicama prestonice.

Primećena

1/6 Vidi galeriju Žena slavnog sportiste završava obaveze Foto: Kurir



Ono što je posebno privuklo pažnju jeste činjenica da Ana gotovo nijednog trenutka nije ispuštala mobilni telefon iz ruke. Razgovarala je dok se kretala, pisala poruke, a koraci su joj bili brzi, kao da je pokušavala da stigne na određeno mesto ili završi nešto što joj je bilo važno. Nije zastajala da predahne, već je nastavila svojim putem. U jednom trenutku delovalo je da nešto ili nekoga očekuje, ali nije bilo moguće utvrditi da li je imala dogovoren susret ili je samo završavala privatne obaveze. Naša ekipa nije mogla da sazna razlog njene žurbe, ali je zabeležila svaki detalj njenog kretanja.

Okreću se za njom

Medutim, situacija je postala zanimljivija kada je Ana primetila da smo je prepoznali. Ona se osmehnula, ali su razgovori bili preči. Lepo vreme je Ana iskoristila, ali od supruga nigd na vidiku nije bilo ni traga ni glasa. Njih dvoje inače žive u srcu prestonice, ali su zbog privatnih obaveza više u inostranstvu i na proputovanjima.